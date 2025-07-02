Çeşme'de festival

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Festival kapsamında 250 klasik otomobil ve 100’ün üzerinde özel yapım motosiklet sergilendi.

Her gün düzenlenen drift ve burnout gösterileri ilgi gördü. Dünya çapında tanınan motor tasarımcısı Tarhan Telli’nin koleksiyon motorları ve profesyonel pilotların performansları izleyiciler tarafından takip edildi.

Müzik programında Hey! Douglas, Çelik, Yonca Evcimik ve Mansur Ark gibi isimler sahne aldı.

Çelik, 90’lar ve 2000’ler dönemi şarkılarını seslendirdi. Filoğlu Group tarafından organize edilen ve Çeşme Belediyesi ile Alaçatı Turizm Derneği’nin destek verdiği festival, üç gün boyunca yoğun ilgi gördü.