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Çeşme'de festival

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#Filoğlu 8 Olden Fest#İzmir#Tarhan Telli
Çeşmede festival
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:49

İZMİR’in Çeşme ilçesinde 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Filoğlu 8 Olden Fest, klasik otomobil ve motosiklet tutkunları ile müzikseverleri bir araya getirdi.

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Festival kapsamında 250 klasik otomobil ve 100’ün üzerinde özel yapım motosiklet sergilendi.

Her gün düzenlenen drift ve burnout gösterileri ilgi gördü. Dünya çapında tanınan motor tasarımcısı Tarhan Telli’nin koleksiyon motorları ve profesyonel pilotların performansları izleyiciler tarafından takip edildi.

Müzik programında Hey! Douglas, Çelik, Yonca Evcimik ve Mansur Ark gibi isimler sahne aldı.

Çelik, 90’lar ve 2000’ler dönemi şarkılarını seslendirdi. Filoğlu Group tarafından organize edilen ve Çeşme Belediyesi ile Alaçatı Turizm Derneği’nin destek verdiği festival, üç gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Çeşmede festival

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#Filoğlu 8 Olden Fest#İzmir#Tarhan Telli

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