Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2026 12:29
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için hazırladığı “Parla” marşıyla dikkat çeken Norm Ender, elde ettiği başarının ardından kendini ödüllendirdi. Ünlü rap’çi, İzmir-Çeşme’den 25 milyon TL’ye ev aldı.
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Yeni albümü için çalışmalarına Çeşme’de devam eden Norm Ender, İstanbul’daki evini de kapatmadı.
Menajerliğini de yapan Derya Lebi’yle aşk yaşayan Norm Ender, şimdilerde İstanbul ile İzmir arasında mekik dokuyor.