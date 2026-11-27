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Yeni albümü için çalışmalarına Çeşme’de devam eden Norm Ender, İstanbul’daki evini de kapatmadı.

Menajerliğini de yapan Derya Lebi’yle aşk yaşayan Norm Ender, şimdilerde İstanbul ile İzmir arasında mekik dokuyor.