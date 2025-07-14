Çeşme güzelleri

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Suda sohbet

Özgü Kaya önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

Sarı renkte bir bikini giyen ünlü oyuncunun deniz keyfine arkadaşı da eşlik etti. İkili suyun içinde sohbet ederken objektife yansıdı.

Enerji depoluyor

Dalyan’da tek başına denize girerken görüntülenen Serra Pirinç, set için enerji depoladığını söyledi:

“Birkaç gün sonra İstanbul’a çekimlere döneceğim. Şimdi tatilin keyfini çıkarıyorum.”

Tatil zamanı

Önceki gün The Beach of Momo’da görüntülenen bir başka ünlü isim de Sude Zülal Güler’di.

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Arkadaşlarıyla beraber denize giren ve hayli keyifli görünen genç oyuncu, bir süre yüzdükten sonra duş alıp locasına geçerek güneşin tadını çıkardı.