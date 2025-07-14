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Çeşme güzelleri

Güncelleme Tarihi:

#Özgü Kaya#Serra Pirinç#Sude Zülal Güler
Çeşme güzelleri
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 08:54

Genç oyuncular Özgü Kaya, Sude Zülal Güler ve Serra Pirinç’in tatil tercihi Çeşme oldu.

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Suda sohbet

Özgü Kaya önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

Çeşme güzelleri

Sarı renkte bir bikini giyen ünlü oyuncunun deniz keyfine arkadaşı da eşlik etti. İkili suyun içinde sohbet ederken objektife yansıdı.

Enerji depoluyor

Dalyan’da tek başına denize girerken görüntülenen Serra Pirinç, set için enerji depoladığını söyledi:

Çeşme güzelleri

“Birkaç gün sonra İstanbul’a çekimlere döneceğim. Şimdi tatilin keyfini çıkarıyorum.”

Tatil zamanı

Önceki gün The Beach of Momo’da görüntülenen bir başka ünlü isim de Sude Zülal Güler’di.

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Çeşme güzelleri

Arkadaşlarıyla beraber denize giren ve hayli keyifli görünen genç oyuncu, bir süre yüzdükten sonra duş alıp locasına geçerek güneşin tadını çıkardı.

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#Özgü Kaya#Serra Pirinç#Sude Zülal Güler

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