Ceren Karakoç: Çocukluğum annesiz geçti

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Ünlü oyuncu programda çocukluk yıllarında annesine kanser teşhisi konulduğunu anlattı.

Duygusal anlar yaşayan Karakoç o yıllara dair anılarını şu sözlerle paylaştı:

“Ben ilkokuldaydım. Anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. Annem 15 günde bir Ankara’ya gidiyordu. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var. Sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendirdi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım. Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu. Annem gittikten sonra babamla yatardık, annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum.”