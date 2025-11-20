Ceren Arslan: Büyük gün bugün destek bekliyorum

×
Güncelleme Tarihi:

#Ceren Arslan#Miss Universe#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 07:56

CEREN Arslan, Tayland’da yarın düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Ünlü model, yarışma öncesi Türk halkından destek istedi. Halk oylamasının bugün sona ereceğini belirten Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Destek olmak için son gündeyiz. Burada Türkiye’yi temsil etmek için bulunuyorum. Hiç tanımadığım insanların bile destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını merak ediyorum. Bugün son gün. Ülkesini adaletsizliklerin içinde bile tüm gücüyle temsil etmeye çalışan bir kızı yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Bu başarı sonunda hepimizin olacak.”

Ceren Arslan’a destek olmak için App Store ve Google Play’den Miss Universe uygulamasını indirip, ardından üyelik açarak,“Vote” (Oy Ver) kısmına gelerek Ceren Arslan’ı seçmek ve destek olmak mümkün.

