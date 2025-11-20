Ceren Arslan: Büyük gün bugün destek bekliyorum

Haberin Devamı

Ünlü model, yarışma öncesi Türk halkından destek istedi. Halk oylamasının bugün sona ereceğini belirten Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Destek olmak için son gündeyiz. Burada Türkiye’yi temsil etmek için bulunuyorum. Hiç tanımadığım insanların bile destek olduğunu görüyorum. Buna rağmen tanıdığım bazı kişilerin neden destek olmadığını merak ediyorum. Bugün son gün. Ülkesini adaletsizliklerin içinde bile tüm gücüyle temsil etmeye çalışan bir kızı yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. Bu başarı sonunda hepimizin olacak.”

Ceren Arslan’a destek olmak için App Store ve Google Play’den Miss Universe uygulamasını indirip, ardından üyelik açarak,“Vote” (Oy Ver) kısmına gelerek Ceren Arslan’ı seçmek ve destek olmak mümkün.