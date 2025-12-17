Cenk Eren: İstanbul'un neşesi kayboldu

Haberin Devamı

Şarkıcı, yılbaşı gecesi Antalya’da sahne alacağını söyledi:

“Sahne alacağım yerde ertesi gün Ebru Gündeş, daha sonraki gün de Özcan Deniz konser verecek. Bu aralar çalışmaktan başka bir şey yapmıyorum.”

Cenk Eren, yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında da konuştu:

“Arkadaşıma çok üzülüyorum. Geçen gün sahnede Fatih’i andım. Beraber yola çıktığım arkadaşımdır. Allah’tan ümit kesilmez, inşallah atlatacak ama zor görünüyor. Allah sevenlerine, ailesine sabır versin. Fatih ile İstanbul’un neşesi kayboldu.”