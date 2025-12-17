×
Cenk Eren: İstanbul'un neşesi kayboldu

Güncelleme Tarihi:

Cenk Eren: İstanbulun neşesi kayboldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 07:56

CENK Eren önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Eren “Yeni şarkım ‘Yılların Ağacı’ yayınlandı. Onun koşturmasındayım. Artık ben de yılların ağacı oldum” dedi.

Şarkıcı, yılbaşı gecesi Antalya’da sahne alacağını söyledi:

“Sahne alacağım yerde ertesi gün Ebru Gündeş, daha sonraki gün de Özcan Deniz konser verecek. Bu aralar çalışmaktan başka bir şey yapmıyorum.”

Cenk Eren, yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında da konuştu:

“Arkadaşıma çok üzülüyorum. Geçen gün sahnede Fatih’i andım. Beraber yola çıktığım arkadaşımdır. Allah’tan ümit kesilmez, inşallah atlatacak ama zor görünüyor. Allah sevenlerine, ailesine sabır versin. Fatih ile İstanbul’un neşesi kayboldu.”

 

#Cenk Eren#Cihangir#Yeni Yıl Konseri

