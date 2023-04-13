Cengiz İmren: Müzik sektöründe engellendim

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Çekimleri Almanya’da 30 kişilik bir ekiple 48 saatte tamamlanan klip, YouTube’da 5 günde 10 milyon rakamını aştı. Cengiz İmren önceki gün Arnavutköy Danış Restoran’da basın toplantısı düzenledi.

İmren, yıllardır müzik sektöründe engellendiğini iddia etti:

“Müziğe çok açım. Sanatımı istediğim gibi icra edemedim. Buna izin vermediler. Bu şarkılarıma yazık etmemek için kendimi zor tutuyorum. Bana ‘Sus’ diyen büyüklerim var. Eninde sonunda konuşacağım, sizi ele vereceğim. Bana yaptıklarınızı, başıma ne dolaplar çevirdiğinizi eninde sonunda anlatacağım. Kendi şarkımı çıkarmama izin vermediler. Onların arkasından değil yüzüne konuşurum.” İmren, kendisinin şarkıcı değil sanatçı olduğunu da belirtti.