Cemre Baysel'den Blok3 açıklaması

İddiaya göre Blok3, birlikte bir gelecek planladığı Cemre Baysel’den evlilik sonrası oyunculuğu bırakmasını istedi. Kariyerine ara vermeyi kabul etmeyen Baysel’in geçimini sağladığı ailesinin de bu duruma karşı çıkmasıyla ilişkiyi bitirdiği öne sürüldü.



BLOK3 DE YALANLADI



Bu iddialar karşısında sessizliğini bozan Cemre Baysel şu ifadeleri kullandı:

“En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. Ailemin maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir.”

Blok3 de aşk iddialarını yalanladı:

“Magazine düştü bu muhabbet, kimse cevap vermedi, mevzu uzadı evliliğe kadar gitti. Ben cevap vermedim kimse rahatsız olmasın diye. Ama ortada bir ilişki yok.”