Cemiyet Gazinosu Kıbrıs’a taşındı

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Merit Lefkoşa Hotel’de iki gece üst üste performans sergileyen şarkıcı, 70’lerden günümüze uzanan repertuvarıyla tatilcilere keyifli saatler yaşattı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Belevi, yakında yeni şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşacağını açıkladı.

Hayatının en üretken döneminde olduğunu söyleyen şarkıcı, önümüzdeki sezon bir dizi projesinde de rol alacağını duyurdu.

Sürpriz bir rolle seyirciye ters köşe yapacağını dile getiren Belevi, “İzleyicinin çok şaşıracağı, bana hiç benzemeyen bir rolle ekranlarda olacağım” dedi.