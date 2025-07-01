×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Cemiyet Gazinosu Kıbrıs’a taşındı

Güncelleme Tarihi:

#Cem Belevi#Cemiyet Gazinosu #Kıbrıs
Cemiyet Gazinosu Kıbrıs’a taşındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 07:40

CEM Belevi, “Cemiyet Gazinosu” konseptli sahne şovuyla Kıbrıs’ta ilk kez müzikseverlerin karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Merit Lefkoşa Hotel’de iki gece üst üste performans sergileyen şarkıcı, 70’lerden günümüze uzanan repertuvarıyla tatilcilere keyifli saatler yaşattı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Belevi, yakında yeni şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşacağını açıkladı.

Hayatının en üretken döneminde olduğunu söyleyen şarkıcı, önümüzdeki sezon bir dizi projesinde de rol alacağını duyurdu.

Sürpriz bir rolle seyirciye ters köşe yapacağını dile getiren Belevi, “İzleyicinin çok şaşıracağı, bana hiç benzemeyen bir rolle ekranlarda olacağım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Belevi#Cemiyet Gazinosu#Kıbrıs

BAKMADAN GEÇME!