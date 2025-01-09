Cem Yılmaz'ın kırık lamba isyanı

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Lambayı geri gönderdiğini ancak sonuç alamadığını belirten Yılmaz, markayı etiketleyerek sosyal medya hesabından şunları yazdı:



“Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, ‘Yok, onlinedan kayıt oluşturun’ dedi. Markanın online uygulamasından kayıt oluşturdum; arayan soran yok. e-posta attım. Onlar da kontrol edip kutuya koyduklarını söyledi. Yani diyor ki ‘Cem Efendi lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını.’ Ben de huzurunuzda 43 bin TL’lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum.”

Cem Yılmaz, saatler sonra paylaşımını sildi ve “Konuyu olgunlukla kapatıyorum. Kırık lamba tek derdimiz olsun” dedi.