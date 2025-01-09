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Cem Yılmaz'ın kırık lamba isyanı

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#Cem Yılmaz#Sosyal Medya#İnternet Alışverişi
Cem Yılmazın kırık lamba isyanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:51

CEM Yılmaz, internetten sipariş ettiği lambanın kırık geldiğini söyledi.

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 Lambayı geri gönderdiğini ancak sonuç alamadığını belirten Yılmaz, markayı etiketleyerek sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, ‘Yok, onlinedan kayıt oluşturun’ dedi. Markanın online uygulamasından kayıt oluşturdum; arayan soran yok. e-posta attım. Onlar da kontrol edip kutuya koyduklarını söyledi. Yani diyor ki ‘Cem Efendi lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını.’ Ben de huzurunuzda 43 bin TL’lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum.”

Cem Yılmaz, saatler sonra paylaşımını sildi ve “Konuyu olgunlukla kapatıyorum. Kırık lamba tek derdimiz olsun” dedi.

Cem Yılmazın kırık lamba isyanı

Cem Yılmaz’ın sipariş ettiği 43 bin TL’lik lamba kırık bir şekilde teslim edildi.

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#Cem Yılmaz#Sosyal Medya#İnternet Alışverişi

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