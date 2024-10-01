Cem Yılmaz’dan Darüşşafakalı öğrencilere anlamlı destek

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Darüşşafaka Cemiyetinin 161 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye’nin yarınları olan çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanıdığına ve Cem Yılmaz’ın bağış gösterisiyle, Darüşşafaka’nın ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ pırıl pırıl nesiller yetiştirme çabasına güç kattığının altını çizen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “1863 yılından bu yana eğitimle çocuklarımıza yeni bir yaşam armağan eden Darüşşafaka’mızın yararına düzenlenen bu anlamlı gösteriye katılarak destek veren herkese teşekkür ediyorum. Darüşşafaka olarak, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonumuzla küçük yaşta annesini ya da babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklarımıza tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı tanıyoruz. Bugün ülkemizin her köşesinden gelen 1.000’i aşkın çocuğumuzu; yaşam boyu öğrenen, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi.