Cem Yılmaz'a ilk sahne ayakkabısını hediye ettim

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Alkan, efemera koleksiyoneri olduğunu açıkladı: “Ebru Gündeş’in hayran mektuplarını bulup ona hediye etmiştim. Rahmetli Türker İnanoğlu’nun yayınladığı 5555 film afişi kitabında eksik olan 222 afiş bende vardır. Kitaba öyle katkıda bulundum. En son Cem Yılmaz’ın ilk sahneye çıktığı ayakkabıları almıştım. Kendisine hediye ettim. Hatta içinden ilk giydiği siyah tişört de çıkmıştı. Tişörtü görünce ‘O zamanlar da kaliteli giyiniyormuşum’ dedi.”

Hamdi Alkan, aşka kapıları kapatmadığını da söyledi: “Güzel giden bir ilişki içindeyim.”