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Cem Yılmaz'a ilk sahne ayakkabısını hediye ettim

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#Hamdi Alkan #Sibel Arna#Ne Olursan Ol Rahat Ol
Cem Yılmaza ilk sahne ayakkabısını hediye ettim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 08:22

Hamdi Alkan, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

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Alkan, efemera koleksiyoneri olduğunu açıkladı: “Ebru Gündeş’in hayran mektuplarını bulup ona hediye etmiştim. Rahmetli Türker İnanoğlu’nun yayınladığı 5555 film afişi kitabında eksik olan 222 afiş bende vardır. Kitaba öyle katkıda bulundum. En son Cem Yılmaz’ın ilk sahneye çıktığı ayakkabıları almıştım. Kendisine hediye ettim. Hatta içinden ilk giydiği siyah tişört de çıkmıştı. Tişörtü görünce ‘O zamanlar da kaliteli giyiniyormuşum’ dedi.”

Hamdi Alkan, aşka kapıları kapatmadığını da söyledi: “Güzel giden bir ilişki içindeyim.”

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#Hamdi Alkan#Sibel Arna#Ne Olursan Ol Rahat Ol

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