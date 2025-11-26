Cem Yılmaz animasyon seslendirdi

Haberin Devamı

Ünlü komedyen, ‘Zootropolis 2’nin seslendirme sürecinin ardından “Ben bir çizgi film izleyicisi olarak ikinci ‘Zootropolis’ filmini hasretle bekliyordum.

28 Kasım’da perdede olacağı için çok mutluyum” dedi. Yılmaz, sesiyle hayat verdiği ‘Nick Wilde’ karakterini kendine has üslubuyla anlattı:

“Biraz sokak çocuğu. Numaracı ama beyefendi bir yanı da var. O anlamda çok doğru bir kast olduğumu düşünüyorum. Tilki zaten benim spiritüel hayvanım. Nick aslında tam karşının çocuğu; Kadıköy. Hatta Cadde. Bugün Bağdat Caddesi’nde gezerseniz Nick’e rastlama ihtimaliniz var.” Komedyen, animasyonda Nick Wilde dışında en sevdiği karakterin tembel hayvan Flash olduğunu söyleyerek espri yaptı: “Benim gibi hızlı, benim gibi hareketli ve çalışkan.”