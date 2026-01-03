×
Güncelleme Tarihi:

Cem Yılmaz 38 yaş esprisiyle hedefte
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 11:47

CEM Yılmaz’ın ‘CMXXIV’ adlı gösterisi 31 Aralık gecesi dijital bir içerik platformunda yayınlandı.

Yılmaz’ın şovunu izleyenlerin bir kısmı çok eğlendiğini söylerken bir kısımsa espriler hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Cem Yılmaz’ın “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘Buldu çıtırı’ diyorlar. 38 ölmek üzere” sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yaşçı ve kadınları aşağılayıcı bulundu.

Öte yandan Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’in paylaşımı dikkat çekti. 38 yaşındaki Necla Karahalil, “Dişi kurbağalar erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yapar” başlıklı bir haberi alıntıladı ve şu notu yazdı:

“Günaydın kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır.”

