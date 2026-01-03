Cem Yılmaz 38 yaş esprisiyle hedefte

Haberin Devamı

Yılmaz’ın şovunu izleyenlerin bir kısmı çok eğlendiğini söylerken bir kısımsa espriler hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Cem Yılmaz’ın “38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘Buldu çıtırı’ diyorlar. 38 ölmek üzere” sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yaşçı ve kadınları aşağılayıcı bulundu.

Öte yandan Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’in paylaşımı dikkat çekti. 38 yaşındaki Necla Karahalil, “Dişi kurbağalar erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yapar” başlıklı bir haberi alıntıladı ve şu notu yazdı:

“Günaydın kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır.”