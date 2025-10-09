Celil Nalçakan: Ahu benim kardeşim

Haberin Devamı

Harbiye Açıkhava’da görüntülenen Celil Nalçakan, Ahu Yağtu sorulunca “En yakın iki-üç arkadaşımdan biri. Esranur Nalçakan (kardeşi) neyse, Ahu Yağtu odur benim için. Bu kadar kız kardeşim” dedi.

Nalçakan, beyin anevrizması teşhisi konulan Yağtu’nun sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “İyileşti. Birazcık korkuttu bizi ama şu an turp gibi maşallah. Kısmetse bu hafta yemeğe çıkarırım onu, görüşeceğiz.”