Güncelleme Tarihi:

Celil Nalçakan: Ahu benim kardeşim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 08:58

Celil Nalçakan, Ahu Yağtu’yla aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

Harbiye Açıkhava’da görüntülenen Celil Nalçakan, Ahu Yağtu sorulunca “En yakın iki-üç arkadaşımdan biri. Esranur Nalçakan (kardeşi) neyse, Ahu Yağtu odur benim için. Bu kadar kız kardeşim” dedi.

Nalçakan, beyin anevrizması teşhisi konulan Yağtu’nun sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “İyileşti. Birazcık korkuttu bizi ama şu an turp gibi maşallah. Kısmetse bu hafta yemeğe çıkarırım onu, görüşeceğiz.”

