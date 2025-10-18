Çelik: Konservatuvarı kazanmamla her şey değişti

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:52

ÇELİK, uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘Katarsis’ programının yeni bölüm konuğu oldu.

Şarkıcı, hayatının kırılma noktasını şu sözlerle anlattı: “Eskişehir’deki üniversitede maliye bölümünü kazandım. ‘Burada hayatta okunmaz’ dedim. Konservatuvar sınavlarına girdim ve kazandım. Bence orada her şey değişti.” Çelik, İzel ve Ercan ile yeniden bir araya gelmesi ile ilgili şunları söyledi:

BABAM MÜNİR ÖZKUL GİBİYDİ

“İzel sahnede bıraktı ve ‘Ben bu işe devam etmek istemiyorum’ dedi. Biz mal gibi kaldık sahnede. Profesyonel anlamda doğru bir şey olmadı. Fakat ‘Tekrar dönüp aynı yerden kariyerine başlar mısın’ deseler, başlarım. Aynı yerden Ercan ve İzel’le başlamak isterim, birlikte herkesin yaşamak isteyeceği kadar güzel zamanlar geçirdik.” Çelik, 52 yaşında kalp krizi geçirip vefat eden babasından da bahsetti: “Babam Münir Özkul gibiydi, eşsiz bir insandı.”

