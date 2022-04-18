Celal Kadri Kınoğlu'dan ilk roman: Armağan

Haberin Devamı

Kınoğlu'nun romanı, yazarının, kızına sunduğu armağandan alıyor adını. Hayatını altmış metrekarelik salonunda, kitaplar arasında geçirmiş yalnız bir adamın, unutmak ve unutulmak ihtimaline karşı duruşunun hikâyesini anlatıyor Armağan.

Celal Kadri Kınoğlu, 16 Aralık 1964’te, İstanbul Pangaltı’da doğdu. İTÜ Makine Mühendisliği eğitimini, tiyatro aşkı uğruna son sınıfta bırakıp, İÜ Devlet Konservatuvarı’na girdi. Okulu, sınıf atlayarak üç yılda bitirdi. Genç Oyuncular, Kenter Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrolarında geçen otuz sekiz yıl boyunca, kırk beş oyunda oynadı, on iki oyun yönetti, dört oyun yazdı. En iyi erkek oyuncu ödülleri aldı, edebi kurulda çalıştı. İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürlüğü yaptı ve sayısız öğrenci yetiştirdi. “Uğurlugiller”, “Tatlı Hayat” ve “Acemi Cadı” dizilerinde rol aldı. Tenor saksafon çaldığı caz grubuyla müzik dünyasına dahil oldu.