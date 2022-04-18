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Celal Kadri Kınoğlu'dan ilk roman: Armağan

#Celal Kadri Kınoğlu#Armağan#Edebiyat
Celal Kadri Kınoğludan ilk roman: Armağan

Tiyatroda “Caligula”, “Ben Ruhi Bey Nasılım?”, “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” gibi oyunlarla dikkat çeken; televizyonda “Tatlı Hayat”ın çılgın İrfan’ı, “Acemi Cadı”nın Müdür Dilaver’i olarak izlediğimiz; Celal Kadri Kınoğlu'nun Armağan adlı ilk romanı, İthaki Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

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Kınoğlu'nun romanı, yazarının, kızına sunduğu armağandan alıyor adını. Hayatını altmış metrekarelik salonunda, kitaplar arasında geçirmiş yalnız bir adamın, unutmak ve unutulmak ihtimaline karşı duruşunun hikâyesini anlatıyor Armağan.

Celal Kadri Kınoğlu, 16 Aralık 1964’te, İstanbul Pangaltı’da doğdu. İTÜ Makine Mühendisliği eğitimini, tiyatro aşkı uğruna son sınıfta bırakıp, İÜ Devlet Konservatuvarı’na girdi. Okulu, sınıf atlayarak üç yılda bitirdi. Genç Oyuncular, Kenter Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrolarında geçen otuz sekiz yıl boyunca, kırk beş oyunda oynadı, on iki oyun yönetti, dört oyun yazdı. En iyi erkek oyuncu ödülleri aldı, edebi kurulda çalıştı. İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürlüğü yaptı ve sayısız öğrenci yetiştirdi. “Uğurlugiller”, “Tatlı Hayat” ve “Acemi Cadı” dizilerinde rol aldı. Tenor saksafon çaldığı caz grubuyla müzik dünyasına dahil oldu.

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#Celal Kadri Kınoğlu#Armağan#Edebiyat

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