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Çekimlere Altın Portakal molası

Güncelleme Tarihi:

#Cansu Tosun#Altın Portakal#Antalya
Çekimlere Altın Portakal molası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 11:21

TRT Tabii’nin yeni dizisi ‘Susanlar’da Cumhuriyet Başsavcısı Feyza Güvenç’e hayat veren Cansu Tosun, Afyon’daki dizi çekimlerine Altın Portakal molası verdi.

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Ünlü oyuncu başrolünü üstlendiği ‘Tatlı Maya’ filminin galası için Antalya’ya gitti. Tosun filmin galasında rol arkadaşları Ayça Bingöl, Erdem Ergüney ve Suna Yıldızoğlu ile Emre Altuğ’un da olduğu ekiple bir araya geldi.

Cansu Tosun galadan kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Dün benim için hayatım boyunca unutamayacağım çok özel bir gündü. ‘Tatlı Maya’ filmimizin dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirdik. Benim için de bir ilkti. Filmimizi biz de ekip olarak ilk kez dün, jüri üyeleri ve seyircilerimizle birlikte izledik. Hep birlikte aynı salonda o heyecanı, duyguları ve hikayemizin ilk kez seyirciyle buluştuğu anı paylaşmak gerçekten tarifsizdi. Bu anı hep çok özel hatırlayacağım. Bu güzel yolculukta emeği geçen herkese ve bizimle o heyecanı paylaşan seyircilerimize teşekkür ederim.”

 

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#Cansu Tosun#Altın Portakal#Antalya

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