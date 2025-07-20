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Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin tatilde... Öpmeye doyamadı!

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#Cedi Osman#Ebru Şahin#Tuba Ünsal
Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin tatilde... Öpmeye doyamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 09:07

Milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin, Çeşme’de tatil yapıyor.

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Ünlü çift, önceki gün Fun Beach’te görüntülendi. Plaja gelir gelmez hemen denize giren Ebru Şahin ve Cedi Osman serin sularda uzun süre kaldılar.

Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin tatilde... Öpmeye doyamadı

Birbirlerini öpmeye doyamayan çiftin o anları objektiflere yansıdı. İkili daha sonra localarına geçti. (Deniz BOY)

Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin tatilde... Öpmeye doyamadı

Bodrum tatili

Oyuncu Tuba Ünsal, sevgilisi Emir Ulusoy ile birlikte önceki gün Bodrum Maça Kızı’nda görüntülendi. Gün boyunca şezlongda dinlenen Ulusoy’un aksine, Ünsal denize girip güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı.

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Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin tatilde... Öpmeye doyamadı

Denizden çıktıktan sonra bir arkadaşının köpeğiyle ilgilenen güzel oyuncu, hayvanlara olan sevgisiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin tatilde... Öpmeye doyamadı

 

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#Cedi Osman#Ebru Şahin#Tuba Ünsal

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