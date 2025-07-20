Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin tatilde... Öpmeye doyamadı!

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Ünlü çift, önceki gün Fun Beach’te görüntülendi. Plaja gelir gelmez hemen denize giren Ebru Şahin ve Cedi Osman serin sularda uzun süre kaldılar.
Birbirlerini öpmeye doyamayan çiftin o anları objektiflere yansıdı. İkili daha sonra localarına geçti. (Deniz BOY)
Bodrum tatili
Oyuncu Tuba Ünsal, sevgilisi Emir Ulusoy ile birlikte önceki gün Bodrum Maça Kızı’nda görüntülendi. Gün boyunca şezlongda dinlenen Ulusoy’un aksine, Ünsal denize girip güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı.
Denizden çıktıktan sonra bir arkadaşının köpeğiyle ilgilenen güzel oyuncu, hayvanlara olan sevgisiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)