Cansu’nun Portekiz Aşkı

Portekiz’de çekilen ilk Türk yapımı olma özelliğini taşıyan film, 6 Mayıs’ta Avrupa ülkelerinde, 8 Mayıs’ta da Türkiye’de vizyona girecek.

İsmail Şahin’in yönettiği, “Aşkın dili yoktur” fikrinden yola çıkan yapım, Türkiye ile Portekiz arasında yaşanan bir aşk öyküsünü konu alıyor.

Senaryosunu Murat Boyacıoğlu ve Rana Denizer’in kaleme aldığı ‘Portekiz Aşkı’, yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen aşka olan inancını kaybetmeyen ve geçmişini geride bırakarak yeni bir başlangıç yapmak isteyen Yasemin’in hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.