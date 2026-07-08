Cansu, Hollanda filminde

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23 Temmuz’da Hollanda’da vizyona girecek filmin galası önceki akşam Amsterdam’daki Pathe Arena’da yapıldı. Cansu Tosun galada filmdeki rol arkadaşları Murda ve Sinan Eroğlu ile birlikte objektiflerin karşısına geçti.

Yapımcılığını Tom de Mol’un, yönetmenliğini ise Ruud Schuurman’ın üstlendiği “Polis”, farklı karakterlere sahip iki polis memurunun tehlikeli bir görev sırasında yaşadığı aksiyon dolu olayları konu alıyor.

Phi Nguyen, Najib Amhali ve Niels Oosthoek’in de rol aldığı film, sinema gösteriminin ardından dijital platformda izleyiciyle buluşacak.