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Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı... Cannes buluşması

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#Ceren Benderlioğlu#Cannes#Sema Özcan
Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı... Cannes buluşması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 08:05

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da rol alan Ceren Benderlioğlu, Cannes’da Türk sinemasının efsane isimlerinden Sema Özcan ile bir araya geldi.

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ÜNLÜ oyuncu Ceren Benderlioğlu, Fransa’nın Cannes şehrinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Sema Özcan ile bir araya geldi.

Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı... Cannes buluşması

“Eşref Rüya” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, Sema Özcan ve eşi Mehmet Sarper’in davetlisi olarak özel bir akşam yemeğine katıldı. Uzun yıllardır Cannes’da yaşayan Sema Özcan, Benderlioğlu ile keyifli bir sohbete imza attı.

Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı... Cannes buluşması

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ceren Benderlioğlu, “Bu gece sofrada dost meclisinde paylaştıklarımızı herkesin duymasını istiyorum. Eylülde bana dizi izleme sözü verdi. Çok şey öğrendim. Bir ustanın yanında olmak heyecan vericiydi” notunu düştü.

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Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı... Cannes buluşması

Sema Özcan ve Müşfik Kenter “Sevmek Zamanı” filminde rol aldı.

 

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#Ceren Benderlioğlu#Cannes#Sema Özcan

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