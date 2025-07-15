Şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakmıştı... Cannes buluşması

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ÜNLÜ oyuncu Ceren Benderlioğlu, Fransa’nın Cannes şehrinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Sema Özcan ile bir araya geldi.

“Eşref Rüya” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, Sema Özcan ve eşi Mehmet Sarper’in davetlisi olarak özel bir akşam yemeğine katıldı. Uzun yıllardır Cannes’da yaşayan Sema Özcan, Benderlioğlu ile keyifli bir sohbete imza attı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ceren Benderlioğlu, “Bu gece sofrada dost meclisinde paylaştıklarımızı herkesin duymasını istiyorum. Eylülde bana dizi izleme sözü verdi. Çok şey öğrendim. Bir ustanın yanında olmak heyecan vericiydi” notunu düştü.

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