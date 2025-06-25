Can Yaman şov!

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AŞKINI İLAN ETTİ

4 yıl önce İtalya’ya yerleşen ve rol aldığı projelerle adını dünyaya duyurmayı başaran Can Yaman, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncu, şimdilerde DJ Sara Bluma ile birlikte. İkili, ilişkilerini İtalya-Rimini’de düzenlenen Italian Global Series Festival 2025’te ilan etti.

KUCAĞINDA TAŞIDI

Festivale el ele gelen Can Yaman ve Sara Bluma, kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti. Koltukta kucak kucağa poz veren sevgililer, pozlarıyla etkinliğe damga vurdu.

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Kırmızı halıdan festival alanına geçerken de Sara Bluma’yı kucağına alarak yürüyen Can Yaman’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı.