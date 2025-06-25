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Can Yaman şov!

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#Can Yaman#DJ Sara Bluma#Italian Global Series Festival 2025
Can Yaman şov
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 10:10

Can Yaman, DJ Sara Bluma ile ilişkisini İtalya’da düzenlenen bir dizi festivalinde ilan etti. İkili, kucak kucağa pozlarıyla etkinliğin kırmızı halısına damga vurdu.

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AŞKINI İLAN ETTİ

4 yıl önce İtalya’ya yerleşen ve rol aldığı projelerle adını dünyaya duyurmayı başaran Can Yaman, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncu, şimdilerde DJ Sara Bluma ile birlikte. İkili, ilişkilerini İtalya-Rimini’de düzenlenen Italian Global Series Festival 2025’te ilan etti.

Can Yaman şov

KUCAĞINDA TAŞIDI

Festivale el ele gelen Can Yaman ve Sara Bluma, kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti. Koltukta kucak kucağa poz veren sevgililer, pozlarıyla etkinliğe damga vurdu.

Can Yaman şov

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Kırmızı halıdan festival alanına geçerken de Sara Bluma’yı kucağına alarak yürüyen Can Yaman’ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Can Yaman şov

 

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#Can Yaman#DJ Sara Bluma#Italian Global Series Festival 2025

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