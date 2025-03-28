Can Yaman dizi tanıtımında... Helikopterle Rio turu!

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DİZİSİNİ TANITIYOR



Uzun süredir İtalya’da yaşayan ve kariyerine de orada devam eden Can Yaman, başrolünde oynadığı, merakla beklenen “El Turco” dizisinin tanıtım çalışmaları kapsamında farklı ülkeleri dolaşıyor. Ünlü oyuncu son olarak Brezilya’ya gitti.

ŞEHRİ KUŞBAKIŞI GÖRDÜ



Rio de Janeiro Havaalanı’nda kalabalık bir hayran ordusunun karşıladığı Can Yaman, helikopterle şehir turuna çıktı. Oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabında İngilizce “Yukarıdan bakınca Rio bambaşka bir şey. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel” notuyla yayınladı.