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Can Yaman dizi tanıtımında... Helikopterle Rio turu!

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#Can Yaman#El Turco#Brezilya
Can Yaman dizi tanıtımında... Helikopterle Rio turu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 08:55

“El Turco” dizisinin tanıtım turnesi kapsamında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentine giden Can Yaman, helikopterle şehir turu attı. Oyuncu, keyifli uçuşun fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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DİZİSİNİ TANITIYOR

Uzun süredir İtalya’da yaşayan ve kariyerine de orada devam eden Can Yaman, başrolünde oynadığı, merakla beklenen “El Turco” dizisinin tanıtım çalışmaları kapsamında farklı ülkeleri dolaşıyor. Ünlü oyuncu son olarak Brezilya’ya gitti.

Can Yaman dizi tanıtımında... Helikopterle Rio turu

ŞEHRİ KUŞBAKIŞI GÖRDÜ

Rio de Janeiro Havaalanı’nda kalabalık bir hayran ordusunun karşıladığı Can Yaman, helikopterle şehir turuna çıktı. Oyuncu, fotoğraflarını sosyal medya hesabında İngilizce “Yukarıdan bakınca Rio bambaşka bir şey. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel” notuyla yayınladı.

Can Yaman dizi tanıtımında... Helikopterle Rio turu

 

 

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#Can Yaman#El Turco#Brezilya

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