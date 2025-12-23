×
Call of Duty'nin yaratıcısı Vince Zampella trafik kazası kurbanı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 10:44

Ünlü oyun serisi Call of Duty'nin yapımcı ve ortak yaratıcılarından Vince Zampella, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

55 yaşındaki yapımcının hayatına mal olan kaza Los Angeles'ta meydana geldi. Kendi kullandığı kırmızı renkli Ferrari aracıyla bir tünelden hızla çıkan Zampella, o anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüje çarpan Zampella'nın yardımına kaza yerindeki görgü tanıkları koştu. Yine de bütün çabalara rağmen Zampella hayata tutunamadı.

Kaliforniya Otoyol Devriyesi yaptığı açıklamada araçta Zampella'nın yanında birinin daha bulunduğunu belirtti. Diğer kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Vince Zampella'nın kurucu ortaklarından biri olduğu Electronic Arts, acı haberi doğruladı. Açıklamada "Bu hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir kayıp. Kalbimiz, Vince'in ailesi, sevenleri ve onun hayatına dokunduğu herkesle birlikte" denildi.

Vince Zampella, 18 yıl evli kaldığı eski karısı Brigitte Zampella ile üç çocuk sahibi olmuştu.

