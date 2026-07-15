Çakallar sete çıktı

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Ali Tanrıverdi’nin yazdığı, Murat Şeker’in yönettiği, başrollerini ise Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin’in paylaştığı “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması”nın çekimlerine Kadıköy’de start verildi.



Gizemli bir şekilde kaçırılarak kendilerini Almanya yolunda, bir insan kaçakçılığı ağının ortasında bulan Çakallar ekibinin maceralarını konu alan filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde Almanya’nın Berlin ve Stuttgart kentlerinde devam edilecek.

Yapım, 6 Kasım’da vizyona girecek.