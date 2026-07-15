×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Çakallar sete çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Çakallarla Dans 8#Şevket Çoruh#Murat Şeker
Çakallar sete çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:00

Komedi serisi “Çakallarla Dans”ın 8’inci filmi “Şututgart Çıkarması” için çekimlere başlandı.

Haberin Devamı

Ali Tanrıverdi’nin yazdığı, Murat Şeker’in yönettiği, başrollerini ise Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin’in paylaştığı “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması”nın çekimlerine Kadıköy’de start verildi.

Gizemli bir şekilde kaçırılarak kendilerini Almanya yolunda, bir insan kaçakçılığı ağının ortasında bulan Çakallar ekibinin maceralarını konu alan filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde Almanya’nın Berlin ve Stuttgart kentlerinde devam edilecek.

Yapım, 6 Kasım’da vizyona girecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çakallarla Dans 8#Şevket Çoruh#Murat Şeker

BAKMADAN GEÇME!