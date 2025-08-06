Cahit Berkay'a saygı duruşu!

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Ayna ekibi ve festivalin organizatörü Aziz Gül, Cahit Berkay’a sürpriz yaparak sanatçının doğum gününü sahnede kutladı.

Ekip, festival alanındaki binlerce kişinin alkışlarıyla duygusal anlar yaşadı.

Ayna’nın vokalisti Erhan Güleryüz, Türk müziğine yaptığı eşsiz katkılardan dolayı duyduğu derin saygıyı göstermek amacıyla Cahit Berkay’ın elini öptü ve seyircilere “Hepinizin yerine öpüyorum” dedi. İzleyiciler hem coşku dolu şarkılarla hem de saygı ve sevgi dolu anlarla unutulmaz bir gece yaşadı.

Ayna grubunun vokalisti Erhan Güleryüz, Cahit Berkay’ın elini öperek sanatçının doğum gününü sahnede pasta keserek kutladı.