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Cahilin Bilinci okurla buluşuyor

#Esra Uyman#Cahilin Bilinci#Edebiyat
Cahilin Bilinci okurla buluşuyor

Esra Uyman’ın zaman içinde yazılmış makalelerinin ve kendi el çizimlerinin bir derlemesi olan Cahilin Bilinci, devamı gelecek bir serinin ilk kitabı olarak Demos Yayınları’ndan çıktı.

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Kitap hakkında açıklamalarda bulunan Esra Uyman, “İnsanın cahilliği ebedidir. Ne kadar bilirse bilsin, her zaman kendi cehalet kuyusuna her idrakiyle bir taş atacak olsa da o taşlar o kuyuyu doldurmaya yetmeyecektir. İşte tekâmül, bu kuyunun dolmasıyla ilgilidir ve sonsuza uzanan bir serüvendir. Aslında herkes gibi yaşayıp bunu kabul edemeyen benliğimin yolculuk hikâyeleri bunlar" diye konuştu.

HATALAR YOLCULUĞUN BİR PARÇASI

Esra Uyman bu kitapta yolculuğunun aşamalarını, düştüğü çukurları, ani aydınlanmaları, yanlış anlaşılmış gerçekleri bizzat deneyimleyerek denemeler ve kısa öyküler hâlinde sunduğunu vurgulayarak, “Yola çıkmış her varlığa yolculuklarında yalnız olmadıklarını, hatalar ve yanlışların yolculuğun bir parçası olduğunu, bilenin bile çırak kaldığı bu oyunun içinde insan egosunun basit oyunlarını kendi üzerinden ortaya koyarak samimi bir açıklıkla anlattım" diyor. 

 

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#Esra Uyman#Cahilin Bilinci#Edebiyat

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