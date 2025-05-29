Çağla’nın pasta tabağı

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TATLI YOK, MEYVE VAR

Çağla Şıkel önceki akşam arkadaşı Ahmet Faik Karanis’in yeni yaşını kutladığı partiye katıldı. Doğum günü pastasının yalnızca üzerinde bulunan meyvelerden yiyen ünlü manken, tabağının fotoğrafını “Pastanın yediğim kısmısı” notuyla Instagram’da paylaştı.

KURUYEMİŞLE KAHVALTI

Sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli spor alışkanlığıyla formunu koruyan Şıkel’in ‘pasta tabağı’ sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.



Çağla Şıkel daha önce de kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltı tabağını paylaşmış, o kare uzun süre konuşulmuştu.