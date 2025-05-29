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Çağla’nın pasta tabağı

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#Çağla Şıkel #Çağla Şıkel Beslenme#Çağla Şıkel Pasta
Çağla’nın pasta tabağı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 08:54

Kahvaltı tabağıyla çok konuşulan Çağla Şıkel, bu kez katıldığı doğum günü partisindeki tabağıyla gündem oldu.

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TATLI YOK, MEYVE VAR

Çağla Şıkel önceki akşam arkadaşı Ahmet Faik Karanis’in yeni yaşını kutladığı partiye katıldı. Doğum günü pastasının yalnızca üzerinde bulunan meyvelerden yiyen ünlü manken, tabağının fotoğrafını “Pastanın yediğim kısmısı” notuyla Instagram’da paylaştı.

Çağla’nın pasta tabağı

KURUYEMİŞLE KAHVALTI

Sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli spor alışkanlığıyla formunu koruyan Şıkel’in ‘pasta tabağı’ sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Çağla Şıkel daha önce de kuruyemiş ve ilaçlardan oluşan kahvaltı tabağını paylaşmış, o kare uzun süre konuşulmuştu.

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#Çağla Şıkel#Çağla Şıkel Beslenme#Çağla Şıkel Pasta

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