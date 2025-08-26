Çağla Şıkel'ın zorlu eğitimi! 'Bedeli ödendi'

Haberin Devamı

PES ETMEK YOK

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’la çıktığı Çeşme tatilinde son dönemin popüler su sporlarından jetsurf’ü öğrenmek için kolları sıvadı. Birçok kez suya düşmesine rağmen pes etmeyen ünlü manken, sonunda motorlu sörf tahtasının üzerinde dengede durmayı başardı.

Jetsurf’ü öğrenme süreci Çağla Şıkel için keyifli ama bir o kadar da yorucu oldu. 46 yaşındaki ünlü manken, bacaklarında oluşan morlukların fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor.”