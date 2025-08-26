×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Çağla Şıkel'ın zorlu eğitimi! 'Bedeli ödendi'

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 11:37

Çağla Şıkel jetsurf’e merak sardı. Ünlü manken azmedip keyifli su sporunu yapmayı öğrendi, ancak o süreçte bacakları morluk içinde kaldı.

Haberin Devamı

PES ETMEK YOK

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’la çıktığı Çeşme tatilinde son dönemin popüler su sporlarından jetsurf’ü öğrenmek için kolları sıvadı. Birçok kez suya düşmesine rağmen pes etmeyen ünlü manken, sonunda motorlu sörf tahtasının üzerinde dengede durmayı başardı.

Çağla Şıkelın zorlu eğitimi Bedeli ödendi

GÜLÜMSETİYOR

Jetsurf’ü öğrenme süreci Çağla Şıkel için keyifli ama bir o kadar da yorucu oldu. 46 yaşındaki ünlü manken, bacaklarında oluşan morlukların fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor.”

Çağla Şıkelın zorlu eğitimi Bedeli ödendi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağla Şıkel#Çağla Şıkel#Kuzey Altuğ

BAKMADAN GEÇME!