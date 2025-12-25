×
Çağla Şıkel'e doktordan mola uyarısı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 09:50

HEM televizyon programı sunan hem de “7 Kocalı Hürmüz” adlı müzikalle seyirciyle buluşan Çağla Şıkel yoğun temposuna yenik düştü.

“Sen Hala Annenin Kızısın” adlı kitabının imza günü nedeniyle hafta sonunu da yoğun bir tempoyla geçiren ünlü model ve sunucu bel ağrıları nedeniyle doktora gitti.

Kas spazmı geçirdiği öğrenilen Şıkel doktorunun tavsiyesiyle evinde dinlenmeye çekildi. Şıkel rahatsızlığı nedeniyle sunuculuğunu üstlendiği “Yeni Bir Gün” adlı sabah programına da katılamadı.

Kanaldan yapılan açıklamada, Çağla Şıkel’in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programda yer alamadığı ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

Şıkel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine bilgi verdi. Ünlü isim paylaşımında, “Sizi çok seviyorum, azıcık durmam gerekiyormuş” ifadelerini kullandı.

Evinde doktorunun kontrolünde verilen egzersizleri uygulayan Şıkel’in bir iki güne ekranlara döneceği öğrenildi.

 

