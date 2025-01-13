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Çağla Şıkel'den o iddialara cevap!

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#Çağla Şıkel#Çağla Şıkel Sevgilisi#Instagram
Çağla Şıkelden o iddialara cevap
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 12:31

Manken-sunucu Çağla Şıkel'in yeni sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edildi. Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddialara yanıt verdi.

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Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülendi. 46 yaşındaki mankenin sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu öne sürüldü. Şıkel, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Çağla Şıkelden o iddialara cevap

Instagram hesabından söz konusu haberlere cevap veren Şıkel, "Hiçbir şekilde araştırmadan, sormadan 15 yaş küçük sevgili yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim yakın zamanda sevgilisinin 45. yaş gününü kutladıklarını söyledi.

 

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#Çağla Şıkel#Çağla Şıkel Sevgilisi#Instagram

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