Çağla Şıkel'den o iddialara cevap!

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Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışı yeni sevgilisiyle görüntülendi. 46 yaşındaki mankenin sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu öne sürüldü. Şıkel, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından söz konusu haberlere cevap veren Şıkel, "Hiçbir şekilde araştırmadan, sormadan 15 yaş küçük sevgili yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim yakın zamanda sevgilisinin 45. yaş gününü kutladıklarını söyledi.