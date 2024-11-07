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Çağla Çetin: Kerimcan Durmaz beni evlilik vaadiyle dolandırdı

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#Kerimcan Durmaz#Çağla Çetin#ALMANYA
Çağla Çetin: Kerimcan Durmaz beni evlilik vaadiyle dolandırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 12:44

Almanya'da yaşayan Çağla Çetin, katıldığı bir televizyon programında Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 180 bin Euro dolandırıldığını iddia etti.

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Çetin, Kerimcan Durmaz’a 180 bin Euro verdiğini ve bu paraları geri alabilmek için dava açmayı düşündüğünü ifade etti.

Çağla Çetin: Kerimcan Durmaz beni evlilik vaadiyle dolandırdı

Çağla Aydın bu konu ile ilgili Söylemezsem Olmaz'a konuştu:

-Hepsini birden yollamadım. Zamanlara bölerek verdim. Kazanımımı hep ona yolladım. Vergilerimi ödeyemedim ve şirketim kapandı. Benim ünlü olma gibi bir niyetim yok kendimi göstermeyi sevmiyorum. Neden beni 7 yıl oyalayıp dolandırdın? Ben saatimi geri istiyorum çok değerli bir saatti benim için. Ben ondan para istedim sonrasında benimle dalga geçti. Ben onun bana ödeme yapmasını istiyorum artık. Benimleyken çok farklıydı, erkek gibi davranıyordu. Her şeyi şov amaçlı yaptığını söylüyordu bende inanıyordum. Biz hep evlilik düşündük. Kerimcan ve Aydan şantaj yapmamıştır. Yaptıysa Aydan tek başınadır. Almanya’ya gidip yeni bir iş kurmak istiyorum. Herkesten uzak sakin bir hayat istiyorum. Bugün Aydan Baysoy’u gidip şikâyet edeceğim. Sürekli beni göz hapsinde tutuyordu. Yayından sonra Kerimcan bana hiç ulaşmadı. Aydan’ın yakını bana ulaşmaya çalıştı. Ben artık kimseye inanacağımı düşünmüyorum ondan sonra kimseyi istemedim, istemiyorum. Bana sürekli çocuk istediğini evlenmek istediğini söylüyordu. Onun hayali hep Amerika’ydı. Benimle keşke yüzleşebilse.

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Çağla Çetin: Kerimcan Durmaz beni evlilik vaadiyle dolandırdı

 

 

 

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#Kerimcan Durmaz#Çağla Çetin#ALMANYA

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