Çağan Irmak'tan bir ilk

Hafızalara kazınan işlere imza atan Irmak, bu kez Türkiye’nin en sevilen isimlerinden birini anlatmak için kamera arkasına geçti ve Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Adile Naşit’in hayatını konu alan filmi yönetti.

Başrolde Meltem Kaptan’ın yer aldığı, Türk sinemasının unutulmaz isimlerini de günümüzün yetenekli oyuncularının canlandırdığı ‘Adile Naşit’ filmi, 5 Aralık’ta vizyona girecek.

Senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı yapım ayrıca sanat dünyasındaki görünmeyen kuralları, kadınların sahne arkasındaki emeğini ve anneliğin yürek burkan sınavlarını da beyazperdeye taşıyacak.