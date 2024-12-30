Büyüyelim derken battık! Latif Doğan yeni bir sektöre yatırım yaptı

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Pembe Masa programına konuk olan Latif Doğan, bir dönem oğlunun isteği üzerine tantunici açmıştı. Yemek sektöründe istediği başarıyı yakalayamadıklarını söyleyen Doğan, "Oğluma açtık 3-4 sene sürdü" dedi.

Pandemiden dolayı çok etkilendiklerini belirten Latif Doğan, müzik kariyerinin yanı sıra kazancını ticarete yatırdı.

"BENİM YAPACAĞIM İŞ DÜĞÜN SALONU"

Düğün salonları açmaya başladığını söyleyen ünlü türkücü, sözlerine şöyle devam etti:

-Çoğalmaya gidelim derken pandemi olunca kapattık. Benim yapacağım bir iş varsa ben ya bir düğün salonu gibi...



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-Var benim şu an mesela yerim şu an ben vermişim yani düğün salonum memlekette var İstanbul'da var, Güzelce'de. Benim yapacağım iş bu. Türkü söylemekten emekli olsam bile düğün salonunun başında dursam bile çıkar söylerim. Benim yapacağım iş bu.

"İYİ TİCARETÇİYİM, AKILLI YATIRIM YAPIYORUM"

-Ben çok iyi bir ticaretçiyim ama başında olursam ben de akıllı bir yatırım yapıyorum. Benim bildiğim işi yapıyorum. Yani benim bildiğim iş nedir restorant. Baktım böyle bir şey alamadım dedim ki düğün salonuna çeviriyorum. Şu an İstanbul'da üstü kapanan kır düğün salonu tek bende var.