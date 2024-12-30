×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Büyüyelim derken battık! Latif Doğan yeni bir sektöre yatırım yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Latif Doğan#Tantuni#Yemek
Büyüyelim derken battık Latif Doğan yeni bir sektöre yatırım yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 16:47

Pandemi öncesi tantunici açan ancak istediği başarıyı yakalayamayan Latif Doğan, yepyeni bir sektöre girdi. Doğan, hem memleketinde hem de İstanbul da şube açtı.

Haberin Devamı

Pembe Masa programına konuk olan Latif Doğan, bir dönem oğlunun isteği üzerine tantunici açmıştı. Yemek sektöründe istediği başarıyı yakalayamadıklarını söyleyen Doğan, "Oğluma açtık 3-4 sene sürdü" dedi.

 Pandemiden dolayı çok etkilendiklerini belirten Latif Doğan, müzik kariyerinin yanı sıra kazancını ticarete yatırdı.

 "BENİM YAPACAĞIM İŞ DÜĞÜN SALONU"
Düğün salonları açmaya başladığını söyleyen ünlü türkücü, sözlerine şöyle devam etti:
-Çoğalmaya gidelim derken pandemi olunca kapattık. Benim yapacağım bir iş varsa ben ya bir düğün salonu gibi...

Büyüyelim derken battık Latif Doğan yeni bir sektöre yatırım yaptı

"MEMLEKETTE VE İSTANBUL'DA SALONUM VAR"
-Var benim şu an mesela yerim şu an ben vermişim yani düğün salonum memlekette var İstanbul'da var, Güzelce'de. Benim yapacağım iş bu. Türkü söylemekten emekli olsam bile düğün salonunun başında dursam bile çıkar söylerim. Benim yapacağım iş bu.

Haberin Devamı

 "İYİ TİCARETÇİYİM, AKILLI YATIRIM YAPIYORUM"
-Ben çok iyi bir ticaretçiyim ama başında olursam ben de akıllı bir yatırım yapıyorum. Benim bildiğim işi yapıyorum. Yani benim bildiğim iş nedir restorant. Baktım böyle bir şey alamadım dedim ki düğün salonuna çeviriyorum. Şu an İstanbul'da üstü kapanan kır düğün salonu tek bende var.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Latif Doğan#Tantuni#Yemek

BAKMADAN GEÇME!