×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Büyük ustaya vefa gecesi

Güncelleme Tarihi:

#Kayahan#Yolu Sevgiden Geçenler#Harbiye Açıkhava
Büyük ustaya vefa gecesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 08:00

DENİZ Seki, Emre Altuğ, Fatih Erkoç, İpek Açar ve Suat Suna önceki akşam ‘Yolu Sevgiden Geçenler’ başlıklı konserde sahne aldı.

Haberin Devamı

 Harbiye Açıkhava’da gerçekleşen konserde sanatçılar, Kayahan’ın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Deniz Seki, “Şarkı yazarı olma ilhamım Kayahan abidir” ifadesini kullandı.

Suat Suna, Kayahan’ın ikinci babası olduğunu söyledi:

“23 sene mesaide bulunduk. O gittiğinden beri boşluk var hayatımda. Yıllardır Kayahan konserleri yapıyoruz, ilk defa birtakım spekülasyonlar var ve rahatsızım. Yıllardır onun şarkılarını yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, en iyi kadroyla.”

Büyük ustaya vefa gecesi

Fatih Erkoç, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Gençler için bu şarkıların unutulmamasını sağlamak lazım. Bu şarkılar Türkiye’nin öz malı. Hepsi en içten duygularla yapılmış. Bu şarkıları seslendirmekte gurur duyuyoruz.” 

Haberin Devamı

Büyük ustaya vefa gecesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayahan#Yolu Sevgiden Geçenler#Harbiye Açıkhava

BAKMADAN GEÇME!