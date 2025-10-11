Büyük ustaya vefa gecesi

Haberin Devamı

Harbiye Açıkhava’da gerçekleşen konserde sanatçılar, Kayahan’ın unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Deniz Seki, “Şarkı yazarı olma ilhamım Kayahan abidir” ifadesini kullandı.

Suat Suna, Kayahan’ın ikinci babası olduğunu söyledi:

“23 sene mesaide bulunduk. O gittiğinden beri boşluk var hayatımda. Yıllardır Kayahan konserleri yapıyoruz, ilk defa birtakım spekülasyonlar var ve rahatsızım. Yıllardır onun şarkılarını yaşatmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa, en iyi kadroyla.”

Fatih Erkoç, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Gençler için bu şarkıların unutulmamasını sağlamak lazım. Bu şarkılar Türkiye’nin öz malı. Hepsi en içten duygularla yapılmış. Bu şarkıları seslendirmekte gurur duyuyoruz.”

