Büyük ustaya vefa gecesi

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KAYAHAN, 3 Nisan 2015’te vefat etmişti. Sanatçı, 25 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan Türk Telekom Opera Salonu’nda anılacak. “10. Yıl Anma Konseri”nde Kayahan’ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları, sanatçının en sevilen şarkılarını seslendirecek. “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” diyen Kayahan’ın Türk pop müziğine damga vuran besteleri bu gecede yer alacak. Müzikal mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen anma konseri, aynı zamanda usta sanatçının yaşam felsefesini ve müziğe olan tutkusunu bir kez daha hatırlatacak. Beste Açar’ın “Kar Taneleri” yorumuyla başlayacak konser, sahnede yer alacak sanatçı dostlarının performanslarıyla zenginleşecek.



SÜRPRİZ İSİMLER SAHNEDE OLACAK



Sanat dünyasının sevilen isimleri, Kayahan’ın şarkılarını bu özel gecede dinleyicilerle hep bir ağızdan söyleyecek. Gecenin sunuculuğunu Hakan Bilgin üstlenirken, orkestrayı Alper Atakan yönetecek. Konserde Oğuzhan Koç “Gönül Sayfam”, Betül Demir “Geceler”, Ferhat Göçer “Yemin Ettim”, Murat Dalkılıç “Odalarda Işıksızım”, Gökhan Tepe “Sabahlar Uzak”, Mehmet Erdem “İlk Değil”, Keremcem “Gözlerinin Hapsindeyim”, Erdinç Erişmiş “Allah’ım Neydi Günahım”, Yonca Lodi “Her Şeyden Çok” ve Yılmaz Taner “Elmanın Yarısı”nı seslendirecek. Geceye, Ahmet Selçuk İlkan, Cengiz İmren ve Elif Buse Doğan da özgün yorumlarıyla renk katacak.