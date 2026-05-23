Büyük ustaya saygı gecesi

‘Kayahan’a Saygı Konseri’, 6 Haziran’da Ankara CSO’da düzenlenecek. Şef Zafer Göçer yönetiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi kent orkestrası eşliğinde gerçekleşecek geceye birbirinden ünlü sanatçılar katılacak.

Gecenin sunuculuğunu, Kayahan’ın kızı Beste Açar üstlenecek.

Konserde Niran Ünsal, Bora Gencer, Yılmaz Morgül, Alex, Erdal Çelik ve Levent Conker gibi birçok ünlü isim sahne alacak.

Duygu dolu gecede, Kayahan’ın hafızalara kazınan eserleri senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirilecek.