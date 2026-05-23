×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Büyük ustaya saygı gecesi

Güncelleme Tarihi:

#Kayahan#Beste Açar#Ankara CSO
Büyük ustaya saygı gecesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 08:18

TÜRK müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan aramızdan ayrılışının 11’inci yılında özel bir konserle anılacak.

Haberin Devamı

 ‘Kayahan’a Saygı Konseri’, 6 Haziran’da Ankara CSO’da düzenlenecek. Şef Zafer Göçer yönetiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi kent orkestrası eşliğinde gerçekleşecek geceye birbirinden ünlü sanatçılar katılacak.

Gecenin sunuculuğunu, Kayahan’ın kızı Beste Açar üstlenecek.

Konserde Niran Ünsal, Bora Gencer, Yılmaz Morgül, Alex, Erdal Çelik ve Levent Conker gibi birçok ünlü isim sahne alacak.

Duygu dolu gecede, Kayahan’ın hafızalara kazınan eserleri senfonik düzenlemeler eşliğinde seslendirilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayahan#Beste Açar#Ankara CSO

BAKMADAN GEÇME!