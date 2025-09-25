KÃ¼Ã§Ã¼k torunuyla sÃ¼rpriz yaptÄ±... MaÅŸallah ikizine de

Haberin DevamÄ±

AslÄ±nda bu tÃ¼r ailelerin birÃ§oÄŸu da belirli Ã¶lÃ§Ã¼ler iÃ§inde gerekli gÃ¶rdÃ¼kleri kadarÄ±yla kendileriyle ilgili geliÅŸmeleri paylaÅŸÄ±rlar meraklÄ±larÄ±yla.

Ä°ÅŸte ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania da bunlardan biri... GeÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu HÃ¼seyin ile gelini Rajwa'nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na alan Rania ile kocasÄ± Abdullah bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man ile damadÄ± Jameel Thermiotis'in ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± Amina'ya kavuÅŸtu.

Daha 55 yaÅŸÄ±nda hem babaanne hem de anneanne oldu Rania.

Â

Ä°LK TORUN DÃœNYANIN GÃ–ZLERÄ° Ã–NÃœNDE BÃœYÃœYOR

HalasÄ±yla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan bÃ¼yÃ¼k torunu Ä°man kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yor.. Hatta aile onu da yanlarÄ±na alÄ±p Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne bile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Ama belli ki annesi ve babasÄ± Ã¶yle tercih etiÄŸi iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k torun Amina Ã§ok da fazla gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±yor ÅŸimdilik...

GeÃ§en ay 55 yaÅŸÄ±na giren KraliÃ§e Rania, kÃ¼Ã§Ã¼k torunu Amina'yÄ± kucaÄŸÄ±na alÄ±p sosyal medya takipÃ§ilerine bir sÃ¼rpriz yaptÄ±.

Onunla Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Aminem ile" mesajÄ±yla birlikte Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi. BirÃ§ok takipÃ§isi Rania'nÄ±n torununa "MaÅŸallah" diyerek gÃ¼zel bir hayatÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.





HAMÄ°LELÄ°K SEKÄ°ZÄ°NCÄ° AYA GELÄ°NCEYE KADAR MUTLULUÄžUNU PAYLAÅžMADI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Rania ile kocasÄ± Kral Abdullah'Ä±n ilk torunu Ä°man, daha annesinin hamilelik dÃ¶neminden itibaren hep gÃ¶z Ã¶nÃ¼ndeydi.

Rajwa'nÄ±n hamileliÄŸinin ilk dÃ¶neminde duyuru yapÄ±ldÄ±. Zaten bebek dÃ¼nyaya geldikten sonra da daha hastanedeyken Ã§ekilen pozlarÄ± bile basÄ±na servis edildi, sosyal medyadan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Rania, kÄ±zÄ± Ä°man'Ä±n hamileliÄŸini ise doÄŸumuna bir ay kalÄ±ncaya kadar dÃ¼nyaya duyurmadÄ±. Amina'nÄ±n doÄŸmasÄ±ndan bir ay Ã¶nce bu konuda bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Haberin DevamÄ±

Zaten bir ay sonra da bebek dÃ¼nyaya geldi.

Ä°KÄ°NCÄ° TORUN MUTLULUÄžU

KÄ±zÄ± ve damadÄ±nÄ±n bir bebek beklediÄŸini hamileliÄŸin sekizinci ayÄ±na kadar aÃ§Ä±klamayan Rania, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda da yeni torununun dÃ¼nyaya geliÅŸini sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.

Rania "Benim sevgili Ä°man'Ä±m artÄ±k bir anne. Ailemizin en yeni nimeti olan Amina ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in minnettarÄ±z ve Ã§ok mutluyuz" diye yazdÄ±. Rania paylaÅŸÄ±mÄ±nda yeni torunun adÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ oldu bÃ¶ylece.

KraliÃ§e Rania paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Tebrikler Jameel ve Ä°man... TanrÄ± sizi ve deÄŸerli kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±zÄ± kutsasÄ±n" diye bitirdi.

Haberin DevamÄ±

Â GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° BÄ°R TÃ–RENLE EVLENDÄ°LER

ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ä°man, Jameel Thermiotis ile 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±nda Amman'da evlendi. GenÃ§ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ÃœrdÃ¼n TV'sinden naklen yayÄ±nlandÄ±.

Gelin Ä°man, nikahÄ±n kÄ±yÄ±lacaÄŸÄ± mekana aÄŸabeyi Prens HÃ¼seyin'in kolunda gitti. Davetlilerin huzurunda kÄ±yÄ±lan nikahÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n eÄŸlence kÄ±smÄ±na geÃ§ildi. ArtÄ±k resmen karÄ±-koca olan Ä°man ile Jameel'i, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n yerel ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendiren bir grup karÅŸÄ±ladÄ±. ArdÄ±ndan da dÃ¼ÄŸÃ¼n baÅŸladÄ±.

GelinliÄŸin en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±sÄ± ise baÅŸÄ±ndaki taÃ§ oldu. O zarif taÃ§, bir zamanlar Kral HÃ¼seyin'in yani dedesinin eÅŸi Muna El HÃ¼seyin'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yordu. Ã–zetle, gelin Iman, babaannesinin tacÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼nÃ§ almÄ±ÅŸ oldu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde.

Haberin DevamÄ±





DAMADA ADINI KRALÄ°Ã‡E RANÄ°A VERDÄ°

DamadÄ±n doÄŸum adÄ± Dimitros Alexander Thermiotis. Neden "Jameel (Cemil) adÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na gelirsek...

Yunan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re aslÄ±nda dedesinin adÄ± olan Dimitri'yi taÅŸÄ±yan damat Thermiotis, uluslararasÄ± alandaki iÅŸleri sÄ±rasÄ±nda "Jimmy" ismini kullanÄ±yordu.

KÄ±zÄ± Iman'Ä±n erkek arkadaÅŸÄ± olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± genÃ§ adama, KraliÃ§e Rania ise Jameel (Cemil) diye hitap etmeye baÅŸladÄ±.

Thermiotis'in, ÃœrdÃ¼n kralÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±yla evlenebilmek iÃ§in dinini deÄŸiÅŸtirip MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m yeri gelmiÅŸken.

Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan, ÃœrdÃ¼n sarayÄ±nÄ±n damadÄ± Jameel ismini kullanmaya baÅŸladÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle artÄ±k damadÄ± herkes KraliÃ§e Rania'nÄ±n, yani kayÄ±nvalidesinin ona seslendiÄŸi ismiyle tanÄ±yor.

Â