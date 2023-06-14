Büyük beden mankeni yerden yere vurdular: Hani bedenimizi seviyorduk, neden selülit kremi reklamı yapıyorsun?

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Elbette bu can sıkıcı ve artık giderek tehlikeli bir hal almaya başlayan anlayışa karşı duranlar da var. Hatta tüm ününü ve kariyerini bu karşı duruşa borçlu olanlar. Bu isimlerin başında da İngiliz model Iskra Lawrence geliyor. 32 yaşındaki Iskra Lawrence, 20’li yaşları boyunca modellik yapmak istemiş, çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanınca kafasına koyduğu bu kariyere kendi çabasıyla sahip olmuş bir isim.

Büyük beden model Iskra Lawrence, uzun yıllardır beden olumlama akımının en önemli sözcülerindne biri

Sosyal medyanın giderek artan gücünü görüp, bu gücü arkasına alan Büyük beden model Lawrence, büyük çabalarla edindiği şöhretle birlikte kendini modellik dünyasına kabul ettirmiş bir isim. Ve 13 yıllık modellik kariyerinin ardından artık moda dünyasının tanınmış yüzlerinden biri olmayı başarmış durumda. Aynı zamanda da beden olumlama akımının en önemli temsilcilerinden biri elbette.

Söz yazarı, müzisyen Philip Payne'le birlikte olan ünlü model 2020'de anne olmuştu

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Iskra Lawrence, bir yandan dünyanın en büyük model ajanslarından birine kayıtlı olarak modellik kariyerini sürdürüyor bir yandan da sosyal medyadaki milyonlarca takipçisi sayesinde başarılı bir influencer olarak çalışmaya ve bu platformlardan yaptığı tanıtımlarla para kazanmaya devam ediyor.

Moda dünyasının, ideal beden ölçülerine sahip olmayan, kıvrımlı ve kilolu kadınları dışlamasının önüne geçmek için öncü olan, sürekli olarak takipçilerine ve hayranlarına bu durumu kabullenmemeleri için tavsiyeler veren ve tüm kadınları sahip oldukları bedenleri kucaklamaya çağıran Iskra Lawrence, bu tutumuyla beğeni topluyor.

Iskra Lawrence, 2019'da Cannes film Festivali kırmızı halısında böyle yürümüştü

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Kendisi gibi kilolu kadınlar için hazırlanmış iç çamaşırı ya da plaj giyimi koleksiyonlarının modelliğini yapan Iskra Lawrence bir yandan da National Eating Disorder Association (Ulusal Yeme Bozukluğu Birliği) için sözcülük yapıyor ve bu çalışmalarıyla kazandığı ödüller de var. Lawrence aynı zamanda sosyal medyada kullanılan ve fotoğraflarımızdaki görünümü değiştiren sayısız uygulamaya yani “filtrelere” de karşı.

Kendi paylaşımlarında da asla bu tür oynamalar yapmayan hatta ününü biraz da buna borçlu olan Iskra Lawrence, doğal olanı kabullenmek ve kendimizi bu doğal halimizle sevmek anlayışının en ateşli savunucularının başında geliyor. Ancak her şeyin “görünür” olduğu bu internet ve sosyal medya çağında, söyledikleriyle yaptıkları bir olmayanlar hemen açığa çıkıp hedef tahtası haline geliyor. Hele de tüm dünyanın gözü önünde bir ünlüyse….

Lawrence, sosyal medya hesabından selülit kremi reklamı yapınca topa tutuldu

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İşte Iskra Lawrence da, yıllardır savunduğu anlayışa ters düşen bir hamlesiyle hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Hem hayranlarına ulaştığı hem de bol takipçi sayısıyla ürün reklamı yaparak para kazandığı Instagram’daki son hamlesi güzel modele biraz pahalıya patladı. Son günlerin gözde bir selülit kreminin tanıtımını yapan, yani sayfasına bu kremin reklamını alan Iskra Lawrence’ı hayranları kelimenin tam anlamıyla yerden yere vurdu.

İki haftada selülit görünümünü azalttığı iddia edilen bu ürünü tanıtan, kendi üzerinde deneyen ve sonuçlarını da yine Instagram’dan paylaşan Iskra Lawrence, büyük bir eleştiri bombardımanına uğradı ve ikiyüzlülükle suçlandı. “Kremi sadece bir haftadır kullanıyorum ve şimdiden sonuçlar belli olmaya başladı” diyerek söze başlayan Lawrence “Evet ben kendi bedenini kabullenmenin en hararetli savunucusuyum ancak cilt bakımının da öyle. Doğum sonrası bedenimin sıkılığını kaybettiğini fak ettim ve neden buna yardımcı olacak bir ürün denemiyorum dedim” ifadeleriyle ürünün reklamını yapan Iskra Lawrence’a yönelen tepki büyük oldu.

Ünlü model kremi kendi üzerinde deneyip sonuçları da böyle paylaştı

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Yıllardır onu takip eden ve onun paylaşımlarının da yardımıyla kendi bedenlerini kabullenmenin önemini fark eden hayranları ünlü modele sayısız yorum yazdı. Reklam parası için savunduğu değerleri hiçe saymakla suçlanan Iskra Lawrence’a herkes “Hani bedenlerimizi sevecektik ve olduğu gibi kabul etmemizin önüne çıkarılan engellere karşı duracaktık?” diye soran hayranları ünlü modele geri adım attırdı.

Yaptığı hayatı kabul eden ve özür dileyen Iskra Lawrence, insanlarda yarattığı hayal kırıklığını kabul etti. “Oldukça hırslı bir insanım ve böyle ürünlerle ilgili algıyı kendi bedenimde deneyip kırabileceğime inandım ama büyük bir hata yaptım” satırlarını paylaştı. Kullandığı sosyal medya hesabını yöneten yardımcıları olmadığının altını çizen Lawrence, hatanın tüm sorumluluğunu da üstlendi.

Hayranlarını üzen ve ikiyüzlülükle suçlanan Iskra Lawrence, özür diledi ve yaptığı hatanın tüm sorumluluğunu üstlendi

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“Zihnimde doğru bir iletişim kurduğum fikri olsa da kullandığım sözcüklerin çoğu insan için ne kadar kırıcı, tetikleyici ve cesaret kırıcı olduğunu fark edemedim. Bu yaptığım için gerçekten çok üzgünüm. Hatamı görmezden gelecek değilim tam tersi hatamı düzeltmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” diyen Iskra Lawrence, bu hatasından kazanç sağlamayacağını ve kazandığı parayı Ulusal Yeme Bozukluğu Birliği’ne bağışlayacağının da altını çizdi.