Büyük aşkıyla yaşlanmak istediği ev kabusu olmuştu… Şimdi 20 milyonluk yalnızlık sarayını tadilattan geçiriyor…

Büyük umutlarla başlayan bu evlilik yürümeyince çiftin birlikte satın alıp yerleştikleri aşk yuvaları da ellerinde kaldı.

Lopez ve Affleck, Mayıs 2023'te 61 milyon dolara aldıkları, Beverly Hills’deki bu muhteşem malikanede bir türlü huzur içinde yaşayamadılar.

Crestview Manor olarak bilinen bu lüks mülk, 12 yatak odası, 24 banyolu bir ana ev, 500 metrekarelik bir misafir evi, iki yatak odalı bir güvenlik kulübesi, bir bekçi evi ve 12 araçlık bir garajdan oluşuyor.

Yollarını ayırdıkları için evi satıp parasını bölüşmek isteyen eski aşıklar önce ilan vermeden el altından satış yapmak istemiş ancak alıcı bulamayınca ev temmuz ayında 68 milyon dolardan satışa çıkmıştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti mutlu günlerinde bu muhteşem malikaneyi almıştı ancak çift ayrılınca bu 68 milyon dolarlık ev boş kaldı... Eski aşıkların bir türlü satamadıkları bu ev adeta kâbusları oldu

Evi bir türlü satamayan Lopez ve Affleck için aşk yuvaları artık kurtulamadıkları bir kâbus gibi oldu.

Jennifer Lopez artık ayrılık ve aşk acısını üzerinden atmaya başlarken bir yandan da artık yanında büyük aşkı olmadan sadece iki çocuğuyla birlikte yaşayacağı evinin tadilat işlerine girişti.

Jennifer Lopez'in boşandıktan sonra aldığı yeni evi havadan görüntülendi

Ben Affleck’ten ayrıldıktan sonra şubat ayında Kim ve Khloe Kardashian ile Kylie ve Kris Jenner'ın da yaşadığı Hidden Hills semtinde 21 milyon dolara yeni bir ev alan Jennifer Lopez bu malikaneye taşınma hazırlıklarına da ufaktan başladı.

Evin havadan çekilen fotoğraflarında çatıda evin ön kısmında yapılan tadilat işlerinin açıkça görünüyor.

2,5 dönümlük arazi üstüne kurulan bu malikanenin de bin metrekare olduğu biliniyor ve fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla oldukça geniş bir bahçesi, özel havuzu ve yine bolca aracın sığacağı kocaman bir garajı var.

Ben Affleck'le yaşadığı evi satmaya çalışan Lopez bir yandan da yeni satın aldığı evi bir an önce hazır hale getirmeye uğraşıyor

Ev dekorasyonuna meraklı olduğu bilinen Jennifer Lopez’in bu yeni mahallesindeki evini kendi elleriyle döşemeye başladığı söyleniyor.

“Jennifer evi kendi zevkine göre yeniliyor” diyen kaynaklar bu yeni yuvayı anlatırken “Evi büyük olduğu için çok para harcıyor: ana ev, havuz evi ve misafir evi var” diyor.

Jennifer Lopez'in yeni evini döşerken bir servet harcaması bekleniyor

Bu, yıldız isim için son derece olağan bir durum. Onu tanıyanlar “Jennifer, taşındığı her evi yeniliyor çünkü belirli bir görünüm, JLo dokunuşu istiyor, bu da evi tamamen kendine ait hale getiriyor” diyor.

Jennifer Lopez evinin tadilatını bitirip yerleştikten sonra Up All Night: Live in 2025 adını verdiği yaz turnesine çıkacak ve 4 Temmuz'da Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde başlayan turne 7 Ağustos'ta İstanbul’da sona erecek.

Jennifer Lopez Ben Affleck'le aşkı bittikten sonra "varsa yoksa çocuklarım" demişti ve bu yeni evde de ikizleri Max ve Emme ile yaşayacak