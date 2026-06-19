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'Buse'nin haberi var'

Güncelleme Tarihi:

#Alişan#Mustafa Sandal#Buse Varol
Busenin haberi var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 08:33

Alişan önceki akşam Mustafa Sandal’ın da daha önce seslendirdiği “Kadere Bak” adlı şarkının klip çekimi için Beykoz’daydı.

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Şarkıcı, klip için yaklaşık 3.5 milyon TL harcadığı iddialarına şu cevabı verdi:

“Bence biraz işi konuşalım. Bunlar önemli değil. Bu bizim işimiz.”

Busenin haberi var

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Dansçılarla kamera karşısına geçen Alişan, eşi Buse Varol’un haberi olduğunun altını çizdi. Şarkıcı, “Yeğenim Eyşan’ın tavsiyesi ile bu şarkıyı söyledim. Şarkıyı Yalçın Polat’dan aldım. Daha sonra Mustafa Sandal ile uçakta denk geldim. Yol boyunca sohbet ettik. Şarkım çıkınca sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi.

Busenin haberi var

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19 Haziran’da, doğum günümde bu şarkı yayınlanacak” dedi. 

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#Alişan#Mustafa Sandal#Buse Varol

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