'Buse'nin haberi var'

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Şarkıcı, klip için yaklaşık 3.5 milyon TL harcadığı iddialarına şu cevabı verdi:

“Bence biraz işi konuşalım. Bunlar önemli değil. Bu bizim işimiz.”

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Dansçılarla kamera karşısına geçen Alişan, eşi Buse Varol’un haberi olduğunun altını çizdi. Şarkıcı, “Yeğenim Eyşan’ın tavsiyesi ile bu şarkıyı söyledim. Şarkıyı Yalçın Polat’dan aldım. Daha sonra Mustafa Sandal ile uçakta denk geldim. Yol boyunca sohbet ettik. Şarkım çıkınca sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi.

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19 Haziran’da, doğum günümde bu şarkı yayınlanacak” dedi.