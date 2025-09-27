Halktan gençler onunla evlenme hayali kursun... Üzerinde buruşuk ceketiyle gerçek sarayını buldu bile!

Haberin Devamı

Ama son birkaç yıldır Madrid'de yerleşik Bourbon ailesi yani İspanyol kraliyet ailesi de onlarla yarışır hale geldi..

Skandal derseniz onlarda da var. Hem bir değil birkaç kuşaktır. Ama bu ailenin son yıllarda çok ciddi ve etkili bir "silahı da" var...

İnternetteki arama motorlarında son zamanlarda 'Sıradan biriyim. Leonor ile evlenebilir miyim?' sorusunu soran gençler artmış durumda. Bu arada merak edenlere yanıtı söyleyelim... Aile içinde bunu engelleyen bir durum yok. Yeter ki damat adayı İspanyol kraliyet ailesine uygun biri olsun!

Güzel gözlerini ve uzun boyunu babasından alan, yaşından olgun tavırlarıyla dikkat çeken Veliaht Prenses Leonor…

Haberin Devamı

18 yaşına girişi ülke çapında etkinliklerle kutlanan Leonor, o zamandan bu yana sadece ülkesinin değil dünya gündeminin de ilk sıralarında.

Öyle ki internette onun adı aratıldığında karşınıza "Sıradan biri olarak Leonor ile evlenebilir miyim?" sorusunu soranlar bile çıkıyor.

TARİHİ BİR GEZİYE ÇIKTI

Bunlar bir yana 19 yaşındaki Leonor, son iki yıldır askeri eğitimini sürdürüyor... Kara ve denizcilik eğitimlerini bitiren Prenses, şimdi de havacılık akademisinde...

Bu aşamalardan geçmesi gerek çünkü zamanı geldiğinde Leonor ülkesinin kara, deniz ve hava kuvvetlerinin başkomutanı olacak aynı zamanda.

Ama genç kız son iki gündür askeri akademiden izin aldı ve annesi Kraliçe Letizia, babası Kral Felipe ile birlikte tarihi bir geziye çıktı..

Felipe, Letizia ve Leonor'un bu gezisi ülke için de gittikleri bölge için de tarihi...

Babası tahta geçtikten sonra veliahtların taşıdığı Asturias Prensesi olarak anılan Leonor, bu gezi ile ilk kez taşıdığı bir başka unvan olan Viana Prensesi'ni de tescillemiş oldu.





Haberin Devamı

OTONOM BÖLGEYE İLK ZİYARETİ

Öncelikle ailenin ziyaret ettiği Navarre'nin otonom bir bölge olduğunu hatırlatalım.

Leonor bu ziyaretiyle birlikte 600 yıl önce yaratılan ve günümüze kadar gelen Viana Prensesi unvanıyla derin bağlarının da altını çizmiş oldu.

Aslına bakılırsa Kral Felipe, Kraliçe Letizia ama en çok da Prenses Leonor, otonom bölgeye yaptıkları bu gezi sırasında büyük ilgi gördü.

Pamplona, Viana, Leyre ve Tudela'yı kapsayan gezi sırasında sokaklara ve pencerelere çıkan halk Leonor'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Güzel Prenses, sık sık halkla selfie pozları çektirdi. Bütün o anlarda da güler yüzlülüğünü hiç bozmadı.

Gözden Kaçmasın Adı aşk söylentilerine bile karışmıştı... Gelir gelmez pilot koltuğuna buyur ettiler Haberi görüntüle





Haberin Devamı

ADINI ALDIĞI KRALİÇENİN SARAYINI GEZDİ

Ailenin dün başlayan gezisinin en etkili anları da bugün gerçekleşti. Çünkü geleceğin kraliçesi olan Leonor, adını taşıdığı ve çoktan bu dünyadan göçmüş olan bir kraliçenin sarayını ziyaret etti.

Olite Sarayı'nın Leonor açısından sembolik bir önemi de var...

Burası 14 ve 15'inci yüzyıllarda varlığını sürdüren Navarre Kralı 3. Charles ve evlendiği Kraliçe Leonor'un yaşadığı saray aynı zamanda.

Olite Sarayı'nın Viana Prensesi'ne yani Leonor'un aynı adı taşıdığı, bölgenin ilk prensesine adandığını da not düşelim.

Felipe, Letizia ve Leonor, aynı zamanda turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bu sarayı büyük bir dikkatle gezdi. Böylece gezinin önemli bir ayağı da tamamlanmış oldu.

Haberin Devamı





TABİİ Kİ GİYİM KUŞAMLARI DA MERCEK ALTINA ALINDI

Bu arada elbette Leonor ile annesi Letizia'nın bu gezideki kıyafetleri de konuşuldu. Anne ile kızı gezi için birbirleriyle uyumlu giysiler seçti..

İlk gün Letizia, bordo bir pantolon ceket takım giydi... İçine giydiği siyah bluzla aynı renk ayakkabılarla da görünümünü tamamladı.

O gün Leonor ise bol bir pantolon ve yine bol bir ceketten oluşan bir takım seçti.

İkinci gün anne ile kızın renk uyumu dikkat çekti. Leonor, beyaz pantolon, beyaz bluz ve beyaz spor ayakkabılarının üzerine mavi üzerine ince beyaz çizgili ceket giydi. Ceketin kumaşının doğası gereği buruşuk olması da dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Annesi Letizia ise lacivert keten pantolon ve aynı renk tişörtünün üzerine üç renkli bir kısa ceket tercih etti.

Leonor'un beyaz ince çizgili ceketindeki buruşukluk da dikkatlerden kaçmadı.





İspanyol kraliyet ailesinin ziyaret ettiği Olite Sarayı, turistik açıdan da ilgi çekici bir nokta. Navarre krallarının yaşadığı bu kale- saray, Olite kasabasında bulunuyor. Bu arada sarayın bulunduğu Navarre'nin, İspanya'nın kuzeyinde Fransa sınırında yani Bask bölgesinde yer aldığını da not düşelim.