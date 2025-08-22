×
Burcu Özberk ‘Organize İşler’in Ceylan’ı olacak

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 15:12

YILMAZ Erdoğan’ın “Organize İşler” film serisinin devamı niteliğinde çekeceği “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; projede Burcu Özberk de rol alacak.

Genç oyuncu dizide ‘Ceylan’ karakterine hayat verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Akbağ ve Selim Bayraktar’ın da kadrosunda yer aldığı dizinin çekimlerine eylül ayında başlanacak.

Bir dijital platformda yayınlanacak dizinin çekimlerinin kasım sonunda tamamlanması planlanıyor. Yılmaz Erdoğan, “Organize İşler: Karun Hazinesi”ni tamamladıktan sonra Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri” dizisinin yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

