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Burcu Kıratlı iddialı konuştu: Denenmişi denemem

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#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Etiler
Burcu Kıratlı iddialı konuştu: Denenmişi denemem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 11:17

Burcu Kıratlı önceki akşam Etiler’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

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Oyuncu, Sevgililer Günü’ne yalnız girdiğini belirtti. Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl ile üçüncü kez evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı:

“Barıştığımız yetmiyor, bir de evleniyoruz yani. Öyle bir şey mümkün değil.”

Burcu Kıratlı iddialı konuştu: Denenmişi denemem

Oyuncu, “Sinan Bey, ‘3 aydır görüşüyoruz. Yeni şarkı yaptığımda ilk Burcu’ya dinletirim’ dedi. İlişkinin yeniden başlar mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Artık kavgalı değiliz. Sanırım ikimizin hayatında kimse olmadığı için böyle şeyler söyleniyor. Bir daha denenmişi denemeye de gerek yok.”

 

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#Burcu Kıratlı#Sinan Akçıl#Etiler

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