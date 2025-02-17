Burcu Kıratlı iddialı konuştu: Denenmişi denemem

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Oyuncu, Sevgililer Günü’ne yalnız girdiğini belirtti. Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl ile üçüncü kez evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı:

“Barıştığımız yetmiyor, bir de evleniyoruz yani. Öyle bir şey mümkün değil.”

Oyuncu, “Sinan Bey, ‘3 aydır görüşüyoruz. Yeni şarkı yaptığımda ilk Burcu’ya dinletirim’ dedi. İlişkinin yeniden başlar mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Artık kavgalı değiliz. Sanırım ikimizin hayatında kimse olmadığı için böyle şeyler söyleniyor. Bir daha denenmişi denemeye de gerek yok.”