Burcu Binici ilke kez anlattı: Kenan Abi 1 yıl hesabımızı ödedi

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‘Bi’ Başka’ adlı YouTube programına konuk olan oyuncu, yıllar önce Anadolu Ateşi’nde dans ettiği dönem arkadaşlarıyla bir eğlence mekânından geri çevrildiklerini, devreye İmirzalıoğlu’nun girerek sorunu çözdüğünü anlattı:

“Hayal Kahvesi’nde büyük konserlerin olduğu zaman. Kız kıza gidiyorduk, bizi almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de sporcu olduğumuz için alkol tüketimimiz yok diye kapıdan çeviriyorlardı. Biz sürekli kapıda abiye yalvarıyorduk ‘Ne olur bizi içeri al’ diye. Bir gün Kenan Abi geldi, ‘Burada sorun ne?’ dedi. Adam ‘Abi bunlar dansçı kızlar, hem yaşları küçük hem de bir şey içmiyorlar’ dedi. Kenan Abi de dedi ki; ‘Sen bu kızları içeri al. Su içseler de, gazoz içseler de içki parası yaz.’ Biz 1 sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik, bütün konserleri izledik ve Kenan Abi hesabımızı ödedi.”

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