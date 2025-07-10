Burçin Terzioğlu tatilde!

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Ünlü oyuncu önceki gün Fun Beach’te objektife takıldı. Gününün büyük bölümünü locasında senaryo okuyarak geçiren Terzioğlu, ilerleyen saatlerde tek başına denize girip serinledi.

Suda dans

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, arkadaşıyla Bodrum’da tatil yapıyor.

Tescilli güzel önceki gün Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi. Arkadaşıyla beraber denizin tadını çıkaran ve keyifli halleriyle ilgi odağı olan Bilgen, bir ara suyun içinde dans ederken objektife yansıdı. ( Tolga BOZDUMAN)

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Babasının oğlu

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe’yle Bodrum’da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un plajda oğluyla çekilmiş bu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kurt Efe için “Babasının oğlu”, “Tıpkı babası”, “Kıvanç’ın kopyası” şeklinde yorumlar yapıldı.