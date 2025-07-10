×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Burçin Terzioğlu tatilde!

Güncelleme Tarihi:

#Burçin Terzioğlu#İdil Bilgen#Kıvanç Tatlıtuğ
Burçin Terzioğlu tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 16:05

Yaz sezonunu Bodrum’da açan Burçin Terzioğlu, tatile Çeşme’de devam ediyor.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu önceki gün Fun Beach’te objektife takıldı. Gününün büyük bölümünü locasında senaryo okuyarak geçiren Terzioğlu, ilerleyen saatlerde tek başına denize girip serinledi.

Burçin Terzioğlu tatilde

Suda dans

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, arkadaşıyla Bodrum’da tatil yapıyor.

Tescilli güzel önceki gün Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi. Arkadaşıyla beraber denizin tadını çıkaran ve keyifli halleriyle ilgi odağı olan Bilgen, bir ara suyun içinde dans ederken objektife yansıdı. ( Tolga BOZDUMAN)

Burçin Terzioğlu tatilde

Haberin Devamı

Babasının oğlu

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe’yle Bodrum’da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Burçin Terzioğlu tatilde

Kıvanç Tatlıtuğ’un plajda oğluyla çekilmiş bu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kurt Efe için “Babasının oğlu”, “Tıpkı babası”, “Kıvanç’ın kopyası” şeklinde yorumlar yapıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burçin Terzioğlu#İdil Bilgen#Kıvanç Tatlıtuğ

BAKMADAN GEÇME!