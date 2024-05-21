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Burçak Gönül'den 'lezzetli' bir aşk öyküsü... Ayağımın Tozuyla Aşk

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#Burçak Gönül#Ayağımın Tozuyla Aşk#Yemek Tarifi
Burçak Gönülden lezzetli bir aşk öyküsü... Ayağımın Tozuyla Aşk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 13:17

Külkedisi masallarına inanır mısınız? Belki modern çağlar için pek uygun görünmüyor ama yine de bu tür masallara inananlar hatta tam da öyle yaşayanlar yani aşkı bulanlar var. En azından roman sayfalarında,

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Tıpkı Burçak Gönül'ün yeni romanı Ayağımın Tozuyla Aşk'ta olduğu gibi. Kitap kelimenin tam anlamıyla bir tür "modern çağların gezgin Külkedisi masalı".

Kısaca özetlemek gerekirse Gönül'ün kitabı, aslında bir plazada çalışan Asuman adlı bir genç kadının öyküsü.

Bir yandan gezgin yaşamı diğer yandan da İstanbul'daki rutini arasında sıkışıp kalan Asuman, günün birinde kendini iki aşk arasında kalmış buluyor. Gerisi ise Burçak Gönül'ün Ayağımın Tozuyla Aşk adlı kitabının sayfalarında.

Aslında bir gezi veya yemek kitabı değil, aşk romanı olmasına rağmen, içinde dünya mutfaklarından seçilmiş yemek tarifleri var.

Bir gezgin olan yazar, dünyanın değişik destinasyonlarında tattığı, döndükten sonra araştırıp deneyerek kendi mutfağına uyarladığı gerçek yemek tariflerine yer vermesinin amacını şöyle açıklıyor: “Betimlemeleri yaparken, okuyucunun öykünün içine daha derinlemesine girmesini sağlamak, karakterlerin, mekanların veya olayların daha canlı bir şekilde hayal edilmesini desteklemek için mümkün olduğunca beş duyuya hitap etmek istedim”.

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Kitabın, Remzi Kitabevi yayınları arasından okura sunulduğunu da hatırlatalım.

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#Burçak Gönül#Ayağımın Tozuyla Aşk#Yemek Tarifi

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