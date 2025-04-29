Buraya kimse görmesin diye aşk kaçamağı yapmaya gelirlerdi... 14'üncü yılı sokaklarda halkla birlikte kutladılar

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Kabus gibi günleri geride bırakan Kate Middleton ile Prens William da bütün bu güzel gelişmelerin sonucunda 14'üncü evlilik yıl dönümlerini her zamankinden farklı bir şekilde kutlamaya karar verdi.

Bu yüzden de İskoçya'nın Mull adasına gitmeyi tercih etti Kate ile William.

BURAYA İKİ ÜNİVERSİTELİ AŞIK OLARAK GİDERLERDİ

Bu adanın Galler çifti için önemli bir yeri var. Bu yüzden de artık üç çocuklu bir çift olarak 14'üncü evlilik yıl dönümlerini burada kutlamaya karar verdiler.

Kate ile William, artık herkesin ezbere bildiği gibi İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde okurken tanışıp birbirlerine aşık oldular.

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İşte o dönemde romantik ilişkilerini gizlemek için sık sık Mull Adası'na kaçamak yapıyorlardı.

Bu yüzden de bu özel günün 14'üncü yıl dönümünü halkla birlikte kutlama konusunda "Neden olmasın?" dediler ve eskiden kaçamak aşk yaşadıkları adaya gittiler.

ZİYARETLERDE DE BULUNACAKLAR

Söylenenlere göre Kate ile William, adada kendilerine ayrılmış özel bir kulübede baş başa iki gün geçirecekler.

Elbette bu arada Mull Adası'nda bazı ziyaretlerde de bulunacaklar.

Bu arada küçük bir hatırlatma.. Kate ile William, İngiltere'de Galler Prensi ve Galler Prensesi olarak biliniyor. Ama İskoçya'da farklı unvanları var: Rothesay Dükü ve Rothesay Düşesi.

Galler çiftinin giyimi de dikkat çekti. Kate ile William, birbirleriyle uyumlu kıyafetler tercih etti. Kate'in kolundaki saatin de William tarafından kendisine 2014'teki evlilik yıl dönümünde hediye edildiği söyleniyor.





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14 YIL ÖNCE BUGÜN İKİSİNİN DE HAYATI DEĞİŞTİ

Günün merakla beklenen bu gelişmesini anlattıktan sonra şimdi de bundan 14 yıl öncesine yani Kate ile William'ın evlendiği 29 Nisan 2011 gününe gidelim ve oradan yola çıkıp çiftin bugünlere nasıl geldiğini bir hatırlayalım.

İşte o gün modern çağların peri masallarından biri mutlu sona ulaştı. Dünyanın en gözde bekar erkeklerinden biri olarak nam salan İngiltere tahtının varisi Prens William, hiçbir soyluluk unvanı olmayan, kendisi gibi 'mavi kanlı' bir aileden gelmeyen Catherine Elizabeth Middleton ile tüm dünyanın gözleri önünde hayatını birleştirdi.

O tören "yüzyılın düğünü" nitelemesiyle tarihe not düşüldü.

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Londra'daki Westminster Abbey'de gerçekleşen töreni, başta İngiliz kraliyet ailesi üyeleri olmak üzere onların özel konukları "yerinde" izledi.

Dünyanın geri kalanı ise ekran karşısına geçti ve iki gencin yıllar süren aşkının taçlandığı anlara nefesini tutarak tanıklık etti.

BÜTÜN DÜNYA İŞİ GÜCÜ BIRAKIP ONLARIN DÜĞÜNÜNÜ İZLEDİ

O gün sadece İngiltere'de değil dünyanın çok farklı coğrafyalarında insanlar, evlerinde ya da ofislerinde ellerindeki işi bir yana bırakıp buldukları her kaynaktan törende olup bitenleri takip etti.

Elbette bu, başka hiçbir ayrıntı olmasa bile ilgi çekecek bir olaydı. Ama işin ucunda damadın annesi vardı.

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Yani gencecik yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayata veda eden Prenses Diana.

Onun tabutunun ardından yanında kardeşi Harry, babası Charles, dedesi Philip ve babasıyla aynı adı taşıyan dayısıyla birlikte yürüyen "boynu bükük" prens, sonunda sevdiği kadına kavuşuyordu.

İşte 29 Nisan 2025, sadece Kate ile William için değil, milyonlarca kişi için çok önemli bir yıl dönümü... Aradan geçen zaman içinde üç tane çocuk sahibi olan, Kate'in kansere yakalanmasıyla birlikte mücadele eden Galler çifti mutlu yuvalarında bir yılı daha geride bıraktı.

ONCA VARLIK İÇİNDE HERKES ONA 'BOYNU BÜKÜK PRENS' DİYORDU

Artık ailenizden biri gibi olmuş olabilirler ama biz çiftin, özellikle de Kate Middleton'ın öyküsünü bir kez daha hatırlayalım istedik.

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Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi.

Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William.

Diğer yandan duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü.

Ama okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton.

HAYATININ KADINI KARŞISINDAYDI

Aslında iki genç, 2001 yılında, öğrenim gördükleri St Andrews Üniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da tanıştı.

Bundan bir yıl sonra ise ikisinin de kaderini değiştiren olay meydana geldi. 2002'de üniversitede düzenlenen hayır amaçlı bir defilede Kate, transparan bir elbiseyle podyuma çıktı ve işte o anda William'ı da "kalbinden" vurdu.

O elbise, çiftin evlendiği 2011 yılında bir müzayedede satışa çıktı ve 65 bin pounda satıldı.

ASLINDA BAŞKA BİR SEVGİLİSİ VARDI: Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi. Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı.





NORMAL BİR AİLEDEN GELEN KATE'İN KABUSU DÜĞÜNE KADAR SÜRDÜ

Kate ile William ilişkilerini çok uzun süre gözlerden uzak tutsa da sonunda yakalandılar. Ve o andan sonra da basın peşlerini hiç bırakmadı.

Prens William, 2000'lerin başında üniversitede tanıştığı Kate Middleton ile romantik bir ilişki yaşamaya başladığında bu durumu bir yıla yakın bir süre gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü.

Aslında bu onun gibi biri için büyük bir başarıydı. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiği İsviçre tatilinde genç aşıklar yan yana görüntülendi.

Göz önünde olmaya doğduğundan beri alışık olan William için pek bir şey değişmese de Kate Middleton için özel hayat diye bir şey kalmadı.

KAYAK TATİLİNDE YAKALANDILAR

Kate ile William'ın, 2005'te Kloster, İsviçre'de yaptıkları kayak tatili sırasında çekilen o fotoğrafları, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düğüne kadar süren bir tür kabusun da başlangıcı oldu.

Özellikle de magazin basını, "mavi kanlı" olmayan Kate Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla "didik didik" etti uzun bir süre.

Sokakta yürüyemez hale geldiği zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açılardan" çekilen fotoğrafları sayfa sayfa yayınlandı.

TELEFON MESAJLARI BİLE ELE GEÇİRİLDİ

William ile Kate'in ilk birlikte çekilen fotoğraflarında bazı tabloid gazetelerin kullandığı "Sonunda... Wills bir kız buldu" ifadesi bile basının Middleton'a ilk dönemdeki yaklaşımını gözler önüne seriyordu. Elbette bunun gerisi de geldi.

Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafından cep telefonu tam 155 kez siber saldırıya uğradı. Hem kendisinin hem de kardeşi Pippa'nınbu ilişki sayesinde sınıf atlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Magazin basını sadece Kate Middleton ile değil ailesiyle de ilgilenmeye başladı süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandı ve elbette birkaç kişi de bulundu. Bunlardan biri de Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith oldu.

Varlıklı bir iş insanı olan Goldsmith'in adı karısına şiddet uygulamak ve uyuşturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Her ne kadar basın evlendikten sonra Middleton'a daha ılımlı davransa da dayısı hala zaman zaman bu tür olumsuz haberlerle gazete sayfalarında yer alıyor.

SENELERCE EVLİLİK TEKLİFİ GELMEDİ, ADI BEKLEYEN KATIE'YE ÇIKTI

Kate Middleton'ın Prens ile ilişkisi ilerlemesine rağmen bir türlü evlilik teklifi almaması nedeniyle basın ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adını taktı. Hatta Middleton bir dönem gazete haberlerinde bu isimle anıldı sürekli.

Bazı yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadığını masaya yatıran ve inceleyen yazılar kaleme aldı.

2010 yılında, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir Magazin gazetesi "Kate partilere katılmayı bıraktı, eğitimini tamamladı, neden hala evlenme teklifi almıyor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdı.

ANNESİNİN YÜZÜĞÜYLE EVLENME TEKLİF ETTİ

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.

William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti.

Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek. Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu. Sonra da 29 Nisan 2011 günü birbirlerine tam anlamıyla kavuştular.