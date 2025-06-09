Burası yüzünden mahkemelik bile olmuştu... Onca cefasını çekti, şimdi sefasını sürüyor... Havuz başında üstsüz keyif

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Ülkesi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğini bitirdikten sonra küçücük oğlunu yanına alıp ABD'ye göç etti önce.

Herkesin başaramayacağını başardı ve önce model sonra da oyuncu olarak kendini kabul ettirdi yeni ülkesinde. Hatta bir dönem Modern Family dizisiyle ekranın en çok kazanan kadın yıldızlarından biri oldu.

İkinci kocası Joe Manganiello ile evliliğini bitirdikten sonra da dönüp geriye bakmadı Vergara… Elbette biten bir aşkın, yıkılan evliliğin acısını yaşadı ama yine de geleceğine baktı.

Yalnız kalmadı, arkadaşlarıyla gezip eğlendi... Sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile başta ciddi giden bir ilişki yaşadı... Ama o da bitti.



Tabii ki Sofia Vergara yine geriye dönüp bakmadı... Onun yerine hep söylediği gibi "Hayattan keyif alıp iyi vakit geçirmeye" çalışıyor...

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GEÇMİŞE ÜZÜLMEK YERİNE ANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Güzel yıldız, bu yılın yaz aylarına da yine hızlı başladı...

Önce ilk evliliğinden doğan oğlu Manolo ve arkadaşları ile bir Avrupa tatili yaptı. ABD'ye dönünce de kendini muhteşem evinin, bir dergiye verdiği röportajda söylediği gibi 'yalnızlık sarayının' bin bir emekle ve bir servet dökerek sahip olduğu konforuna bıraktı.

Vergara, bu sıcak aylarda görünüşe göre evinin en çok havuzunu seviyor.

Sık sık da orada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor yıldız... Bunun son örneklerinden birini de önceki gün sergiledi.

ÜSTSÜZ POZU SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Gösterişli evinin havuz başında çektirdiği bir üstsüz güneşlenme pozunu Instagram sayfasından paylaştı Vergara… Sofia Vergara, bu çok konuşulan pozunu "Yaz geldi" mesajı eşliğinde paylaştı.

Tabii ki onun bu iddialı pozuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve övgü dolu mesaj geldi. Bunlardan biri de America's Got Talent adlı yarışmanın jürisinde birlikte çalıştığı Alman top model Heidi Klum oldu.

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Klum "Ben de aynısını yapıyorum" diyerek arkadaşına seslendi.

BU EV YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDU

Aslına bakılırsa Vergara, artık evinin keyfini çıkarıyor ama bir süre de epey bir cefasını çekmişti. Hatta bu ev yüzünden mahkemelik bile oldu güzel yıldız.



Evin renovasyonunu yaptırdığı şirketin yetkilileri 1 milyon 700 bin dolarlık faturayı ödemediği için Vergara'ya dava açtı. Bununla yetinmeyip güzel yıldızın evinde çalışanlara kötü davrandığı da ileri sürüldü.



Vergara'nın avukatı da buna karşılık olarak şirketin bilerek işleri uzattığını, güzel yıldızı kamuoyunun gözleri önünde zor durumda bırakmaya çalıştığını ileri sürdü.



Sonuç olarak anlaşma sağlandı, borç ödendi ve Vergara'ya da evinde keyifli anılar biriktirmek kaldı.

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EN ÇOK BAHÇESİNİ SEVİYOR

Sofia Vergara, bir dergiye verdiği röportajda evinin en çok bahçesini sevdiğini söylemişti... İşte sosyal medyada olay yaratan o üstsüz poz da Vergara'nın bahçesindeki havuzun başında çekildi zaten.



Güzel oyuncu, çalışmadığı ve evinde olduğu zamanlarda en çok bahçesinde dinlenmeyi sevdiğini her fırsatta ifade ediyor.



Vergara sadece evinin içini değil, bahçesini de kelimenin tam anlamıyla bir servet ödeyerek düzenletti.



En çok önem verdiği detay ise bahçenin Akdeniz atmosferini yansıtmasıydı. Söylediğine göre bu şekilde kendini İtalya'da lüks bir otelde tatildeymiş gibi hissediyor.



Bu arada geniş bahçede yetiştirilen bitkilerin de özenle seçildiğini ve belli bir plan dahilinde ekiminin yapıldığını sözlerine ekledi ünlü oyuncu.



Sofia Vergara'nın yaşadığı Beverly Park bölgesinde Denzel Washington, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg, Eddie Murphy gibi ünlü yıldızların da mülkleri bulunuyor.

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Vergara, 2015 yılında oyuncu Joe Manganiello ile evlendi... Mutlu giden evlilikleri kendi iddiasına göre Manganiello çocuk istediği için son noktaya geldi. Sonunda 2024 yılında evlilikleri resmen bitti.





Sofia Vergara bir süre de ortopedik cerrah Justin Saliman ile flört etti. Herkes onlardan bir nişan haberi beklerken çift yollarını ayırdı... Vergara'nın adı bir dönem F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı, ancak böyle bir ilişki başlamadan bitti.





Vergara'nın hayatında şu anda kimse yok... İlk evliliğinden dünyaya gelen 33 yaşındaki Monolo ile hem iki iyi dost hem de iş ortağı oldular.